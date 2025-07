Inter, contatti diretti per Ederson: il brasiliano è un’opzione concreta, ecco come può decollare l’affare | CM.IT

Il centrocampista dell’Atalanta per il dopo Calhanoglu: le ultime di Calciomercato.it

Ormai non ci sono più dubbi, Chivu vuole un giocatore più muscolare e di corsa come sostituto di Calhanoglu, dando per scontata la partenza del regista turco. Su cui ci sarebbe pure l’Al-Hilal del grande e fresco ex Simone Inzaghi, anche se l’ex Milan ha in testa principalmente il Galatasaray.

A proposito di Al-Hilal, il club saudita rimane sulle tracce di Ederson dell’Atalanta. Piace moltissimo a Inzaghi, il quale potrebbe farsi andar bene anche Rios del Palmeiras.

Ederson e Rios hanno caratteristiche simili, e pure il secondo è nei radar dell’Inter. Per i nerazzurri, tuttavia, il 25enne che ha stregato mezza Europa rappresenta più che un altro una alternativa, non l’unica, al suo connazionale Ederson.

Rispetto al centrocampista del ‘Verdao’, Ederson ha il vantaggio di conoscere già e bene la Serie A, dove ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo. L’Inter non fu lontana dal prenderlo all’inizio dell’estate 2022, dopo la miracolosa salvezza con la Salernitana.

Alla fine fu l’Atalanta a scommettere su di lui, investendo circa 22 milioni di euro. Scommessa vinta col senno del poi: in tre anni il classe ’99 è stato spesso e volentieri determinante, in campionato come in campo europeo. 139 presenze, 13 gol e 4 assist: 3 qualificazioni dirette in Champions, con la prima ottenuta grazie alla vittoria dell’Europa League.

Inter, Ederson opzione concreta: il brasiliano vuole fare il salto in una big e rientra nei paletti di Oaktree. Ecco cosa serve

Dopo tre stagioni Ederson vuole fare il definitivo salto. Il salto in una big, italiana o europea. Come raccolto da Calciomercato.it, l’Inter è una opzione concreta per il futuro del 29enne di Campo Grande.

La dirigenza interista, in particolare il Ds Ausilio, è in contatto diretto con l’agente del numero 13. I rapporti sono ottimi anche con la stessa Atalanta, che però parte da una valutazione di 50 milioni.

Parliamo di una cifra importante, che potrebbe anche salire vista la forza economica del club orobico e la concorrenza di società straniere. Chiaramente, l’Inter avrebbe maggiori chance se la pista Premier e quella saudita non dovessero decollare.

L’operazione può verosimilmente prendere quota solo con la cessione di Calhanoglu e di un altro calciatore importante della rosa, vedi Frattesi.

Al di là del prezzo del cartellino, che non è senz’altro elemento banale, il profilo di Ederson rientrerebbe nei paletti di Oaktree: è ancora giovane (farà 26 anni tra 3 giorni) e ha uno stipendio di circa 4 milioni lordi.

L’Inter potrebbe garantirgli un ingaggio di 4-4,5 milioni netti, in sostanza raddoppiargli l’attuale, per un totale di 8/9 lordi. Ci sarebbe un risparmio rispetto ai 13 di Calhanoglu.