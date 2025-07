Calhanoglu sempre più lontano dall’Inter: parte la caccia al sostituto | CM.IT

Esplode il caso Calhanoglu in casa Inter: tutte le piste sul taccuino della dirigenza nerazzurra in caso di divorzio al regista turco

Inter fuori a sorpresa dal Mondiale per Club, costretta alla resa dai brasiliani del Fluminense nel match degli ottavi di finale.

Sfuma così l’incrocio con l’ex Simone Inzaghi, che a sua volta alla guida dell’Al-Hilal ha eliminato clamorosamente il Manchester City di Guardiola. I nerazzurri tornano mestamente a casa e con la patata bollente sul futuro di Calhanoglu, dopo le dichiarazioni al veleno nel post partita di Lautaro Martinez.

Il capitano non è andato giù per il sottile, pur senza nominare il regista turco, successivamente menzionato però dal presidente Marotta. Per Calhanoglu saranno giorni decisivi, con l’ex Milan che aveva lasciato in anticipo la squadra nei giorni scorsi causa infortunio.

Calciomercato Inter, da Ederson a Frendrup: la lista di Marotta per il post Calhanoglu

L’Inter, pochi minuti dopo il tonfo di Charlotte contro il Fluminense, ha accolto a Milano Bonny, nuova freccia nel rooster offensivo di Chivu. L’ormai ex Parma, dopo aver completato le visite mediche di rito, firmerà un contratto fino al 2030 con il sodalizio vicecampione d’Europa, a poco più di 2 milioni netti più bonus.

Operazione da circa 25 milioni di euro più percentuale di rivendita, con l’Inter che sempre in casa Parma potrebbe pescare Bernabè (seguito anche dalla Fiorentina) in caso d’addio di Calhanoglu. In cima alla lista della dirigenza rimangono Ederson e Rovella, piste però complicate per la mediana nerazzurra. Attenzione inoltre – come raccolto da Calciomercato.it – ad altri due profili come Frendrup e Nicolussi-Caviglia, a più riprese seguiti dagli uomini di Viale della Liberazione nel corso dell’ultimo campionato.

Nell’operazione per il danese del Genoa potrebbe rientrare Valentin Carboni (con la formula del prestito), mentre una soluzione low cost per il centrocampo di Chivu sarebbe rappresentata dal classe 2001 in forza al Venezia ed ex Juventus, sondato anche dai cugini del Milan e dal Bologna.