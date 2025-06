Lautaro va all’attacco, Calhanoglu nel mirino: “Chi non vuole stare, deve andare via”

Il capitano dell’Inter esplode in diretta dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Lautaro esplode dopo la gara col Fluminense, persa 2-0 dall’Inter che così ha detto addio al Mondiale per Club. Parole pesanti quelle del capitano nerazzurro, con riferimento alla vicenda Calhanoglu come confermato dopo da Marotta.

“Mi dispiace per il gruppo… Stasera ci abbiamo messo il cuore, però c’è una cosa che voglio dire: qua bisogna volerci stare… Qua stiamo lottando per degli obiettivi quindi il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi sta, chi non vuole deve andare via.

Non farò nomi, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute – ha sottolineato Lautaro – C’è il mister prima, ma devo dirlo perché io sono così. Sto da un lato o da un altro: voglio lottare per gli obiettivi perché siamo una grande squadra, siamo ritornati in alto e io voglio continuare. Ma il messaggio è chiaro: chi vuole restare a continuare a lottare per cose importanti deve farlo, se no arrivederci“.

“Adesso chiedo scusa ai tifosi, perché quest’altra sconfitta fa malissimo – ha evidenziato l’argentino in conclusione – Fa malissimo prima di tutto a noi, perché siamo qua dopo una stagione troppo lunga, ma abbiamo lasciato tutto in campo e siamo arrivati fin qui. Ai tifosi dico che lotteremo“.