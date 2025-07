Inter, spogliatoio bollente: altre tre cessioni dopo Calhanoglu | CM.IT

Inter fuori dal Mondiale e bufera Calhanoglu: non c’è solo il turco in bilico nella rosa nerazzurra

Eliminazione bruciante e parole durissime quelle pronunciate a caldo da Lautaro Martinez dopo il tonfo al Mondiale per Club con il Fluminense.

L’Inter torna mestamente in Italia dopo la prematura eliminazione contro i brasiliani, con il capitano che davanti ai microfoni esplode puntando il dito contro la squadra. Niente incrocio con l’ex Inzaghi quindi ai quarti del Mondiale e spogliatoio bollente in casa nerazzurra.

Lautaro morde come in area di rigore e attacca senza mezze misure Hakan Calhanoglu, pur senza menzionare il compagno che nei giorni scorsi aveva lasciato in anticipo gli USA per infortunio. A svelare il destinatario della rabbia dell’argentino è il presidente Marotta, con il turco che resta al centro dei rumors su un possibile un trasferimento in patria nelle fila del Galatasaray.

Inter, le piste per il dopo Calhanoglu

L’attacco di Lautaro Martinez è senza mezze misure, con il leader e trascinatore dell’Inter che non ha digerito gli ultimi ‘gossip’ di mercato sul conto di Calhanoglu dopo l’amara uscita dei scena dal Mondiale per Club. Marotta allo stesso tempo ha rincarato la dose, anticipando giorni infuocati sul futuro del regista turco che ha aperto a un divorzio dai nerazzurri in questa sessione estiva della campagna trasferimenti.

Il presidente non ha escluso la partenza dell’ex Milan, con il sodalizio vicecampione d’Europa che chiede al Galatasaray una pacchetto da 30 milioni tra parte fissa e bonus. Saranno giorni caldi quindi sul fronte Calhanoglu, con la dirigenza di Viale della Liberazione a caccia del sostituto. Le piste Ederson e Rovella per vari motivi restano molto complicate, mentre non è da escludere che con il Parma (oltre a Leoni e dopo il colpo Bonny) si intreccino le trattative anche per Bernabé. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri figurano inoltre Frendrup e una soluzione low cost come Nicolussi-Caviglia.

Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu: Acerbi e Frattesi in bilico

Al posto di Calhanoglu potrebbe arrivare anche un centrocampista con caratteristiche diverse, magari più offensivo e in grado di creare superiorità numerica tra le linee. Un profilo alla Nico Paz, destinato però a restare al Como dopo la mancata recompra (almeno per quest’anno) del Real Madrid, o proprio dai ‘Blancos’ un altro giovanissimo ma già con pedigree internazionale e dal grande potenziale come Arda Guler. Nelle ultime ore intanto, però sponda Atletico, c’è stato sondaggio per il figlio d’arte Giuliano Simeone.

Intanto oltre a Calhanoglu – come appreso da Calciomercato.it – non è certa la conferma nelle retrovie di Acerbi, con Marotta e Chivu che puntano a svecchiare il reparto mettendo con decisione nel mirino il baby Leoni. A proposito di giovani: l’Inter sta valutando Valentin Carboni, con l’opzione di un nuovo prestito che rimane la più probabile vista la necessità del talento argentino di giocare con continuità dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato del ginocchio. Sull’ex Monza e Marsiglia è confermato il concreto interesse del Genoa. Infine da capire quali saranno gli sviluppi su Frattesi: sul nazionale azzurro, che ha la stima di Chivu, restano in pressing Napoli e Atletico Madrid.