Leoni, Inter e Milan in attesa: la decisione è presa | CM.IT

Tiene banco il futuro del giovane difensore classe 2006, che nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Parma

Sono le ore di Giovanni Leoni. Il talentuoso difensore del Parma, classe 2006, è cercato con insistenza da tutte le big della Serie A.

Prima la Juve, poi l’Inter, il Milan hanno manifestato un interesse molto concreto per il ragazzo, apprezzato anche all’estero. L’Ad del Parma, Federico Cherubini, presente al ‘Grand Hotel’ di Rimini per l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, è stato molto chiaro sul futuro del ragazzo: “Ha molte richieste, lo desiderano tutti. Noi vorremmo tenerlo. La nostra intenzione è infatti quella di trattenerlo almeno un’altra stagione, ma in questo caso conterà la volontà”.

Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il calciatore è infatti attratto dall’idea di compiere ora il salto in una big. Senza perticolari forzature, ha fatto capire di sentirsi pronto per una nuova avventura in Italia. Difficile ora stilare una lista di preferenze, considerando l’appeal di Milan, Inter e Juve.