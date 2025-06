Inter, Bonny non basta: nuovo affare col Parma e ‘sogno’ Arda Guler | CM.IT

Terzo colpo in arrivo per il club nerazzurro, che però non si ferma sul mercato: gli obiettivi per completare la rosa di Chivu

Serviva solo un po’ di pazienza, con l’Inter che ha sempre professato grande ottimismo per la buona riuscita dell’operazione per Ange-Yoan Bonny.

L’Inter negli ultimi giorni continuava a trattare con il Parma per definire l’affare, fiduciosa di arrivare a dama e di aver ormai sbaragliato la concorrenza sul francese, ultimo l’inserimento dalla Germania dello Stoccarda. Il club vicecampione d’Europa ha in mano Bonny da un paio di settimane, forte anche dell’intesa raggiunta in precedenza con il giocatore.

Fumata bianca quindi a un passo, con le due società che nelle prossime ore finalizzeranno l’affare prima del via libera per le visite mediche del giovane attaccante come raccolto da Calciomercato.it. Difficilmente Bonny volerà negli USA e sarà disponibile per il Mondiale per Club, con l’ormai ex Parma che firmerà un contratto fino al 2030 a circa 2 milioni netti più bonus a stagione.

L’Inter vuole svecchiare la difesa: sfida a Milan e Juve per Leoni

Investimento da 25 milioni di euro per l’Inter, con l’inserimento di una percentuale di rivendita in favore del Parma nell’accordo con il sodalizio ducale. Gli ottimi rapporti tra il presidente Marotta e il Dg ducale Cherubini hanno facilitato la trattativa e chissà che nel corso dell’estate non si sviluppino nuovi fronti sul mercato.

Sul taccuino dell’Inter restano infatti Leoni e Bernabè, sul quale però non mancano le concorrenti in primis per il baby difensore. Milan e Juve seguono con interesse l’ex Sampdoria, già in tempi non sospetti nei radar dei nerazzurri che dopo i colpi Bonny, Sucic e Luis Henrique puntano a svecchiare il reparto arretrato. Bernabé invece è un’idea in caso d’addio di Calhanoglu, anche se gli obiettivi in cima alla lista dei desideri in mediana restano Ederson e Rovella, opzioni però ad oggi molto complicate.

Calciomercato Inter, da Colpani ad Arda Guler: Chivu ha chiesto un trequartista

Inoltre l’Inter sta valutando di completare la rosa di Chivu con un tassello in grado di giostrare tra le linee e dare imprevedibilità alla manovra, considerando che Valentin Carboni (in Serie A lo segue il Genoa) andrà nuovamente in prestito per trovare continuità dopo lo stop per il lungo infortunio al crociato del ginocchio.

In settimana è stato proposto Colpani dopo il mancato riscatto dalla Fiorentina, con il mancino di proprietà del Monza che ha una valutazione sotto i 10 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe essere girato in prestito il talentuoso De Pieri, anche se per il momento il ‘Flaco’ non stuzzica particolarmente la dirigenza di Viale della Liberazione. Il sogno dell’Inter sulla trequarti si chiama sempre Nico Paz, con il gioiello argentino però che va verso la permanenza al Como via Real Madrid.

In casa merengue, a proposito, l’attenzione si è focalizzata inoltre su Arda Guler: anche il fantasista turco è un desiderio di mercato e piace molto al Ds Ausilio. Arda Guler è valutato almeno 40 milioni e la sua permanenza al Real è in bilico dopo l’arrivo di Mastantuono.