Inter, De Pieri studia da grande: da stella della Primavera al sogno Mondiale | CM.IT

Il gioiellino della cantera nerazzurra aggregato dal nuovo allenatore Chivu per la competizione negli Stati Uniti

C’è anche Giacomo De Pieri tra i giovanissimi che Chivu ha convocato per la spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Il talento dell’Inter, che già nei mesi scorsi si era più volte allenato con la prima squadra agli ordini di Simone Inzaghi, è stato convocato dal nuovo tecnico per la prestigiosa manifestazione in corso di svolgimento negli ‘States’. De Pieri si sta allenando a Los Angeles al fianco di Lautaro Martinez e compagni, cercando di carpire i segreti dei campioni nerazzurri e di meritarsi una chance nella rassegna mondiale.

Inter, De Pieri trascinatore nel trionfo scudetto con la Primavera

De Pieri si è contraddistinto come uno dei gioielli più luminosi della cantera interista e ha trascinato a suon di gol e magie la Primavera della ‘Beneamata’ verso il trionfo scudetto nel torneo Under 19.

Il classe 2006 è stata una delle stelle del campionato ed è stato inserito nella Top 11 dell’ultima stagione. De Pieri ha firmato 9 reti tra regular season e playoff, oltre ai 2 centri messi a referto in Youth League. Un’annata da incorniciare per il fantasista gestito dalla GR Sports, tanto da meritarsi appunto la chiamata per il Mondiale per Club con i grandi. Il 18enne talento a gennaio aveva peraltro esordito in Champions League con Inzaghi nel match contro il Monaco e a stretto giro di posta aveva anche rinnovato il contratto fino al 2029 con l’Inter.

Futuro De Pieri tra Under 23 e prestito: decisione dopo il Mondiale

La dirigenza di Viale della Liberazione crede molto nelle potenzialità di De Pieri, compreso Cristian Chivu con il quale il ragazzo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il sodalizio nerazzurro sta studiando il percorso migliore per la sua maturazione e una decisione verrà presa al ritorno a Milano dopo il Mondiale come raccolto da Calciomercato.it.

Il giocatore nella prossima stagione potrebbe essere inserito nella nuova Under 23 nerazzurra e fare la spola con la formazione di Chivu, o andare in prestito per farsi le ossa in un’altra realtà italiana. A proposito, De Pieri ha catturato l’attenzione di diverse società di Serie B dove spicca tra le altre una big del calibro del Palermo del neo allenatore Filippo Inzaghi, fratello ovviamente di quel Simone Inzaghi che solo qualche mese fa gli ha regalato una notte indimenticabile con il battesimo in Champions. Per il momento nessun affondo concreto, in attesa della scelta sul futuro del giovanissimo fantasista.