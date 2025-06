Calhanoglu, Esposito e Frattesi: niente scambio per l’Inter | CM.IT

La formazione nerazzurra è impegnata al Mondiale per Club negli Stati Uniti, intanto non si ferma il lavoro della dirigenza sul mercato

Il futuro dell’Inter al Mondiale per Club passa dal match di Seattle con il River Plate. Ai nerazzurri di Chivu, dopo la vittoria in rimonta all’ultimo respiro contro l’Urawa, basta un pareggio per staccare il passo per gli ottavi di finale.

La dirigenza vicecampione d’Europa è presente al gran completo negli Stati Uniti, senza perdere di vista ovviamente il mercato e i movimenti in entrata. Marotta e Ausilio spingono per il sì del Parma per Bonny, dopo aver incassato la preferenza del giovante attaccante francese. Il classe 2003 può essere l’alter ego di Thuram nelle rotazioni di Chivu, con il tecnico che conosce benissimo il giocatore per averlo allenato nell’ultima avventura in Emilia.

Calciomercato Inter, gli scenari sul futuro di Pio Esposito

Porte girevoli in attacco, dove l’Inter si interroga sul futuro di Pio Esposito. Se il fratello Sebastiano potrebbe rientrare nell’operazione Bonny, l’ex Spezia sarà valutato in queste settimane da Chivu che lo ha lanciato ai tempi della Primavera.

Esposito ha diverse richieste tra Serie A ed estero, con l’Inter che ha già rispedito al mittente l’assalto tra le altre del Napoli visto che non vuole perdere il controllo sul baby bomber come appreso da Calciomercato.it. Nelle idee dei nerazzurri c’è un altro prestito per consentire al classe 2005 di maturare il percorso di crescita, anche se l’eventuale uscita di Taremi potrebbe ribaltare la situazione e aprire a una conferma ad oggi comunque difficile.

Inter, sogno Ederson con l’addio di Calhanoglu. Chivu sponsor di Frattesi

In mediana invece tutto gira intorno al futuro di Calhanoglu, con il presidente Marotta che ha buttato acqua sul fuoco sul possibile addio del turco. Il Galatasaray resta in pressing, ma l’Inter per salutare l’ex Milan chiede 35-40 milioni di euro.

Per il sostituto il sogno si chiama Ederson, considerando anche la volontà della Lazio di non aprire alla cessione di Rovella. Una possibile trattativa però con l’Atalanta si preannuncia tutta in salita, visto il prezzo del brasiliano superiore ai 50 milioni e la chiusura della ‘Dea’ all’inserimento di eventuali contropartite come Asllani. A centrocampo inoltre rimane in bilico il futuro di Davide Frattesi, anche se il cambio in panchina e la stima di Chivu possono cambiare le carte in tavola per il nazionale azzurro rispetto alla gestione Inzaghi.