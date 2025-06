Da Bonny a Rovella: c’è la data (con lo scambio) per l’arrivo all’Inter | CM.IT

L’Inter impegnata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, spinge per l’arrivo alla corte di Chivu del giovane attaccante francese

Attacco spuntato per l’Inter nell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Il solito Lautaro Martinez non basta a Pasadena per rimontare i messicani, squadra tutt’altro che trascendentale nonostante la presenza di un Sergio Ramos sempre sul pezzo.

Thuram non è al meglio della condizione, mentre Sebastiano Esposito malgrado la buona volontà non è riuscito a graffiare sprecando una ghiottissima chance davanti al portiere avversario. Proprio l’ex Empoli, al termine della rassegna iridata negli Stati Uniti, potrebbe nuovamente cambiare maglia e sbloccare la trattativa per l’arrivo in nerazzurro di Bonny.

Il giovane francese resta una pista caldissima per l’Inter, con la dirigenza di Viale della Liberazione che negli ultimi giorni ha accelerato per portare alla corte di Chivu il gioiello del Parma. Un giocatore che il nuovo tecnico conosce bene, avendolo allenato nella seconda parte di campionato nelle fila della formazione ducale.

Calciomercato Inter, il Napoli pronto a chiudere per Lucca: via libera per Bonny

Sebastiano Esposito (già entrato nei discorsi nell’incontro della scorsa settimana a Milano) potrebbe quindi essere la pedina decisiva per abbassare la cifra cash e venire incontro alle richieste del Parma, che valuta Bonny intorno ai 25 milioni di euro. Pole consolidata per l’Inter, anche perché il Napoli si è defilato visto che i neocampioni d’Italia spingono forte su Lucca. Il centravanti della Nazionale ha detto sì a Conte e adesso i partenopei devono limare le differenze con l’Udinese per il prezzo del cartellino.

Marotta e Ausilio – come appurato da Calciomercato.it – puntano così a chiudere i conti a luglio con il Parma per Bonny, al ritorno in Italia dei nerazzurri una volta terminato il Mondiale per Club. Intanto i dirigenti di Viale della Liberazione restano irremovibili sul capitolo Calhanoglu, corteggiato specialmente dal Galatasaray. L’Inter non è disposta a fare sconti per il regista turco valutandolo 35-40 milioni, anche perché trovare un sostituto all’altezza a un prezzo ragionevole sarebbe un’impresa ardua. Ederson è un obiettivo complicatissimo per vari motivi, mentre Ricci non convince del tutto specialmente alle condizioni del Torino.

Inoltre la Lazio ha tutta l’intenzione di tenersi stretto Nicolò Rovella: l’ex Juventus (che ha una clausola da 50 milioni) è felice in maglia biancoceleste e ad oggi punta a continuare l’avventura nella capitale, a maggior ragione dopo il ritorno in panchina dell’estimatore Sarri.