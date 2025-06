Nuova tegola per l’Inter: si ferma anche Thuram! Tre big non recuperano | CM.IT

Emergenza in attacco per Chivu dopo il deludente pareggio contro il Monterrey nella prima uscita del Mondiale per Club

Nuovo guaio dall’infermeria per l’Inter e Cristian Chivu, all’indomani del passo falso all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey.

Dopo la gara pareggiata con i messicani si è fermato infatti anche Marcus Thuram, alle prese con un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia come raccolto da Calciomercato.it. La situazione dell’attaccante francese, già non al meglio della condizione, sarà rivalutata nei prossimi giorni in vista del secondo match della competizione iridata contro l’Urawa.

Una tegola ovviamente non di poco conto per Chivu, che rischia di non avere a disposizione Thuram per la già decisiva sfida di sabato a Seattle con i giapponesi.

Inter, Chivu perde anche Thuram: il bollettino dall’infermeria nerazzurra

Il figlio d’arte era subentrato solo a gara in corso ieri contro il Monterrey, senza peraltro riuscire a incidere considerando le condizioni non ottimali del numero 9 nerazzurro.

🚑 #Inter – Ancora un guaio per #Chivu: affaticamento ai flessori per Marcus #Thuram dopo il match con il Monterrey. Da valutare nei prossimi allenamenti le condizioni del francese (già non al meglio) in vista della sfida con l’Urawa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZZg6t4YRkf — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 18, 2025

Attacco sempre più in emergenza per Chivu, che contro l’Urawa potrebbe quindi confermare il tandem composto da capitan Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito. La buona notizia a proposito arriva dal fratello Francesco Pio, sulla via del recupero per la prossima partita del Mondiale. Calhanoglu, Frattesi e Dumfries invece puntano a essere disponibile contro il River Plate per l’ultimo incrocio del girone.

Tempi più lunghi invece per Bisseck e Zielinski, che si rivedranno non prima della fase a eliminazione diretta in caso di passaggio del turno dell’Inter.