PAGELLE E TABELLINO MONTERREY-INTER 1-1: Lautaro croce e delizia, che dormita di Acerbi

Voti, top e flop del match del ‘Rose Bowl’ di Pasadena, valido per la fase a gironi del Mondiale per Club. I nerazzurri non vanno oltre il pareggio all’esordio: Lautaro Martinez risponde a Sergio Ramos

Non basta capitan Lautaro Martinez all’Inter per uscire vittoriosa contro il Monterrey all’esordio del Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti. I nerazzurri steccano contro i messicani e non vanno oltre l’1-1 alla prima di Chivu in panchina.

L’eterno Sergio Ramos spaventa l’Inter, sul finire del primo tempo è Lautaro a riequilibrare la situazione. I vicecampioni d’Europa si spengono con il passare dei minuti e rischiano grosso nella ripresa sul palo colpito da Canales. Il match ball è sui piedi del solito Lautaro Martinez, che però spreca davanti ad Andrada. Acerbi male sul vantaggio del Monterrey, Thuram non incide subentrando in corso d’opera. Esordio in maglia nerazzurra per Luis Henrique e Sucic.

Le pagelle di Monterrey-Inter: eterno Sergio Ramos, Thuram spento

TOP Monterrey: Sergio Ramos 7,5 – Si fa beffe della difesa nerazzurra con il piatto forte della casa. Stacco imperioso sul corner di Torres, che fa sognare il Monterrey prima del pareggio di Lautaro. Guida e leader della difesa messicana: 39 primavere e non sentirle…

FLOP: Monterrey: Chavez 5 – Soffre l’intraprendenza di Carlos Augusto nel primo tempo. Sbaglia diverse uscite sulla corsia di competenza: l’Inter ha terreno fertile dalle sue parti.

MONTERREY

Andrada 7

Medina 5,5

Sergio Ramos 7,5

Guzman 6

Chavez 5 (Aguirre 6)

(Aguirre 6) Rodriguez 5,5

Torres 6,5 (58′ Deossa 7)

Arteaga 6

Canales 7 (89′ Cortizo SV)

Ocampos 6,5 (89′ Rojas SV)

Berterame 5,5

All. Torrent 7

INTER

TOP Inter: Lautaro Martinez 6,5 – Gol di capitale importanza dopo il vantaggio a sorpresa del Monterrey. Il capitano sfrutta la combinazione tra Asllani e Carlos Augusto, facendosi trovare come al solito al posto giusto nel cuore dell’area avversaria. Lotta ed è sempre un punto di riferimento per i compagni, anche se nel finale manca il colpo del KO.

FLOP Inter: Acerbi 4,5 – Si ‘dimentica’ di Sergio Ramos, beffato dal movimento in area del sempreverde collega spagnolo. Dormita da condividere con Bastoni e l’incerto Sommer, che alla fine della giostra costa la vittoria ai nerazzurri di Chivu.

Sommer 5

Pavard 5,5 (58′ Luis Henrique 6)

Acerbi 4,5

Bastoni 5,5

Darmian 5,5

Barella 5,5

Asllani 6 (69′ Sucic 5,5)

Mkhitaryan 5,5 (78′ Zalewski SV)

Carlos Augusto 6,5 (69′ Dimarco 5,5)

Esposito 5,5 (58′ Thuram 5)

Lautaro Martinez 6,5

All. Chivu 5

Arbitro Sampaio: 6,5

Mondiale per Club, il tabellino di Monterrey-Inter

Non è certo l’esordio che sognava Cristian Chivu alla prima uscita sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri rischiano grosso al cospetto del non irresistibile Monterrey, trascinato dal sempreverde Sergio Ramos. Lautaro Martinez salva i nerazzurri e sfiora il gol vittoria nella ripresa: partenza subito in salita per l’Inter del nuovo corso Chivu al Mondiale per club.

MONTERREY-INTER 1-1

25′ Sergio Ramos (M); 42′ Lautaro Martinez (I)

Monterrey (3-4-2-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez (58′ Aguirre), Rodriguez, Torres (58′ Deossa), Arteaga; Canales (89′ Cortizo), Ocampos (89′ Rojas); Berterame. A disposizione: Cardenas, Ambriz, Alvarado, Corona, Gonzalez, Reyes, Sanchez, De la Rosa, Leone, Moxica, Fimbres. Allenatore: Torrent

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard (58′ Luis Henrique), Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani (69′ Sucic), Mkhitaryan (78′ Zalewski), Carlos Augusto (69′ Dimarco), Esposito (58′ Thuram), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, De Vrij, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi. Allenatore: Chivu

Arbitro: Sampaio (Brasile)

VAR: Gallo (Colombia)

Ammoniti: Rodriguez (M), Asllani (I), Lautaro Martinez (I)

Espulsi: –

Note: recupero 4′ nel primo tempo e 6′ nella ripresa; presenti circa 60 mila spettatori per il match del ‘Rose Bowl’ di Pasadena.