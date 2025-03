Due di picche a Napoli e Premier: accordo in vista con l’Inter | CM.IT

L’Inter non ha dubbi e lavora sul nuovo contratto del gioiello del calcio italiano: respinta la corte delle pretendenti

Cambierà tanto nell’attacco dell’Inter dietro la ‘ThuLa’. Thuram e capitan Lautaro Martinez sono intoccabili, con i nerazzurri pronti a blindare l’attaccante francese nei prossimi mesi.

Il figlio d’arte potrebbe non essere l’unico a rinnovare ad Appiano Gentile, mentre i campioni d’Italia si apprestano a salutare quasi certamente Correa nel reparto offensivo. Anche Arnautovic va verso l’addio, con l’Inter che ha un’opzione unilaterale per il prolungamento fino al 2026 dell’esperto centravanti austriaco. Taremi ha deluso e il suo futuro sarà tutto da decifrare, chi invece è destinato a un futuro luminoso in maglia nerazzurra è Francesco Pio Esposito. Il baby bomber classe 2005 sta incantando con la maglia dello Spezia e svetta con un bottino di 14 reti nella classifica marcatori della Serie B.

L’Inter crede molto nelle potenzialità del più piccolo dei fratelli Esposito ed è pronta a blindarlo con un nuovo accordo. La dirigenza di Viale è intenzionata a puntare sul giocatore e lo considera come uno dei migliori giovani italiani sulla piazza. Ecco quindi spiegato il due di picche la scorsa estate al Torino e a gennaio al Napoli, che avevano provato concretamente l’assalto per il non ancora 20enne attaccante di Castallemmare di Stabia.

L’Inter blinda Pio Esposito: lavori in corso per il rinnovo

Pio Esposito è il bomber del futuro in casa Inter, con la società campione d’Italia che studierà il percorso migliore in estate per continuare la sua crescita come raccolto da Calciomercato.it. I nerazzurri – come dicevamo – non hanno intenzione di privarsi a titolo definitivo del giocatore, valutando solo un nuovo prestito dopo la fruttuosa esperienza allo Spezia.

I liguri sognano la permanenza di Esposito anche per la prossima stagione, eventualità che è legata però alla promozione nella massima serie della squadra allenata da D’Angelo. Il talentuoso centravanti ha già raggiunto una valutazione che sfiora i 20 milioni di euro, catturando anche l’interesse dalla Premier League. Per l’Inter però è un gioiellino intoccabile in chiave futura e solo un’offerta da capogiro potrebbe far cambiare idea ai vertici nerazzurri. Tanto che la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando al rinnovo contrattuale di Esposito, con la volontà di allungare l’intesa oltre il 2027 e rafforzare così ulteriormente il matrimonio con il prodotto della cantera.

Il centravanti classe 2005 si aggregherà probabilmente nel ritiro estivo agli ordini di Simone Inzaghi, prima che vengano sciolti i nodi sul suo futuro. Mentre ci sono poche possibilità che Esposito faccia parte della spedizione per il Mondiale per Club vista la chiamata quasi certa della Nazionale Under 21, impegnata a giugno per gli Europei di categoria.