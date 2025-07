Super colpo per Chivu: lo finanziano Calhanoglu e Dumfries

Le ultime sul mercato dei nerazzurri nel programma INTER ZONE in onda sul nostro canale Youtube

L’Inter sta vivendo il suo peggior momento da quattro anni a questa parte.

Lo scontro tra Lautaro e Calhanoglu, più il like di Thuram hanno incendiato un ambiente ancora sotto choc per la cocente sconfitta in finale di Champions League.

Lo spogliatoio dell’Inter è a dir poco bollente, e così le voci di mercato si susseguono senza sosta. In uscita soprattutto, ma pure in entrata.

Tutto o quasi è intrecciato, collegato. È il caso del centrocampista, in sostanza dell’erede di Calhanoglu desideroso di traslocare al Galatasaray.

Il nostro Giorgio Musso ha risposto sul tema nella nuova puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Chi al posto di Calhanoglu? Come sottolineato da Musso, il sogno rimane Ederson dell’Atalanta. Un sogno non impossibile nonostante la Dea chieda tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Inter, Calhanoglu e Dumfries per Ederson

Per accontentare l’Atalanta, o arrivare comunque a una cifra importante per il mediano brasiliano, l’Inter potrebbe sfruttare proprio il mercato in uscita. Nello specifico la cessione di Calhanoglu al Galatasaray, oppure all’Al-Hilal di Inzaghi, e quella di un altro big.

In tal senso occhio al nome di Denzel Dumfries, la cui clausola da 25 milioni (a salire) scade il 15 luglio. Ma l’Inter potrebbe darlo via anche dopo metà luglio, magari per 35-40 milioni.

Con il tesoretto derivante dalle vendite di Dumfries e Calhanoglu, l’Inter potrebbe presentarsi in casa Atalanta con una proposta molto convincente per il cartellino di Ederson, anche lui nel mirino di Inzaghi oltre che di club inglesi.