Rios ha stregato mezza Europa: il punto sull’Inter | CM.IT

Anche il club nerazzurro ha messo gli occhi sul talento del Palmeiras Rios: le ultime di CM.IT

Eliminata dal Mondiale per Club da una squadra brasiliana (il Fluminense), l’Inter guarda proprio al Brasile per rinforzare il proprio centrocampo. Alle prese con la volontà di Hakan Calhanoglu di trasferirsi al Galatasaray, il club nerazzurro ha da tempo individuato in Ederson il primo obiettivo per rinforzare la mediana, ma le elevate richieste dell’Atalanta (50-60 milioni) consigliano di esplorare piste alternative.

Una delle ultime tracce di mercato conduce ad un centrocampista colombiano che è diventato grande giocando proprio in Brasile, con la maglia del Palmeiras. Autore di ottime prestazioni in terra statunitense, il 25enne è da tempo finito sul taccuino di Milan e Roma, ma la dirigenza interista lo ha messo nel mirino anche grazie alle sue caratteristiche tecnico-tattiche, molto simili a quelle di Ederson.

Inter su Richard Rios: le ultime su prezzo e concorrenza

Forte di un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2028, con tanto di clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il Verdao parte da richieste economiche abbastanza elevate per prendere in considerazione la cessione del centrocampista. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, sarà difficile sedersi al tavolo delle trattative a meno di 28-30 milioni di euro.

Nelle scorse settimane, il club paulista ha rifiutato un’offerta ufficiale del Porto da 22 milioni e una del West Ham da 25 milioni. Proprio le inglesi rappresentano lo spauracchio più grande per le squadre italiane. Nei prossimi giorni, infatti, arriveranno sul tavolo della presidentessa Leila Pereira altre offerte dalla Premier League, dove Arsenal, Manchester United e Tottenham hanno già effettuato più di un sondaggio.

Divenuto un punto fermo anche nella nazionale colombiana (21 presenze e 2 gol), Richard Rios piace molto anche all’Atletico Madrid e al PSG. In vista di una potenziale asta, difficile ipotizzare sconti importanti sulla valutazione iniziale, anche perché il Palmeiras possiede solamente il 70% del cartellino, con il restante suddiviso tra Flamengo, Guaranì e gli agenti.