Osimhen, rilancio decisivo del Galatasaray: l’offerta e i dettagli dell’affare | CM.IT

La trattativa per il trasferimento di Osimhen è estenuante, ma nella notte tra l’11 e il 12 luglio si è arrivati ad una svolta

Cinque anni fa, il Napoli chiudeva una lunghissima operazione con il Lille. Tanto si è discusso di quella trattativa, con alcune contropartite inserite nell’affare che hanno fatto anche scandalo mediatico. E dopo cinque anni, Osimhen si ritrova protagonista di un affare più grande di sé stesso.

Il contratto da 11 milioni di euro a stagione firmato con il Napoli sembrava quasi una trappola. La mega clausola, poi il prestito a Istanbul, il rifiuto ai soldi arabi e la volontà di ritornare in Turchia. Ora sarà finalmente accontentato. Infatti, dopo giorni di negoziazione tra gli emissari del Galatasaray e la dirigenza del Napoli, forse, si è arrivati finalmente ad un punto d’incontro.

Osimhen via dal Napoli: il Galatasaray paga 75 milioni di euro

Il Galatasaray ha rilanciato con una proposta economica decisiva, quella che potrebbe accontentare il patron De Laurentiis. Il Napoli aveva chiesto nelle scorse ore le carte per la garanzia bancaria di quest’operazione. Con un po’ di ritardo, le carte sono arrivate e soprattutto il Galatasaray rispetterà la cifra chiesta dal club partenopeo per liberare Osimhen: pagherà 75 milioni di euro.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club di Istanbul si impegnerà a pagare 45 milioni subito e la restante parte sarà coperta a rate. A queste condizioni, il Napoli potrebbe decidere di accettare. Finora resta la miglior proposta economica ricevuta dalla società turca. E Osimhen scalpita per tornare dai suoi vecchi compagni. Oltretutto, non avrebbe neanche intenzione di partire per il ritiro a Dimaro previsto tra qualche giorno. Al giocatore un ricco contratto da 16 milioni di euro per 3 anni. Ora si attende solo il via libera del club azzurro.