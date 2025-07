Osimhen, il Galatasaray e le garanzie bancarie: cosa sta succedendo

Rallentamenti nell’operazione Victor Osimhen al Galatasaray: ecco che cosa sta succedendo tra il club turco e quello azzurro

Dopo un’accelerata, arriva la brusca frenata che rallenta l’operazione per una delle cessioni più importanti dell’estate. Victor Osimhen sembrava ad un passo dal Galatasaray. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio aveva persino pubblicato una storia sui social in divisa giallorossa, mentre intonava uno dei cori del club di Istanbul.

Alcuni emissari, vicepresidente della società turca e intermediario George Gardi, hanno avuto colloqui diretti con la società partenopea. Un confronto faccia a faccia per venirsi incontro e concludere la lunga trattativa, dopo il definitivo ok di Osimhen al ritorno in Turchia. Secondo quanto sottolineato da Calciomercato.it, il Galatasaray avrebbe voluto pagare i 75 milioni di euro – gli stessi della clausola – rateizzati in circa 5 tranche. Ma il Napoli a queste condizioni di pagamento ha storto il naso. Oltretutto, De Laurentiis ha chiesto garanzie bancarie, in caso in cui il Galatasaray non avesse potuto sostenere i pagamenti per il cartellino del nigeriano.

Le garanzie bancarie richieste non sono arrivate e attualmente si registra un rallentamento. Ma l’operazione proseguirà nelle prossime ore e si proverà a risolvere quest’impasse per accontentare tutte le parti. Persino il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato in conferenza stampa dell’operazione, sostenendo che acquistare Osimhen fosse anche più importante della trattativa per Calhanoglu.

Osimhen e il ritiro a Dimaro: cosa succede ora

L’attaccante nigeriano aveva dato il via libera alle trattativa tra il Galatasaray e il Napoli. Victor, fino a qualche ora fa, era consapevole di tornare a giocare in Super Lig. E anche felice di rivedere il popolo giallorosso.

La brusca frenata a causa della richiesta di garanzie bancarie e i conseguenti problemi sorti in quest’operazione, starebbero innervosendo il calciatore a pochissimi giorni dal ritiro di Dimaro. Infatti, il 17 luglio comincerà il raduno in Trentino sotto gli attenti occhi di Antonio Conte e il suo staff. Ci sarà anche la presentazione di Kevin De Bruyne.

I patti erano chiari: in mancanza di una squadra nuova entro il 17 luglio, Victor dovrà partire in ritiro con i compagni, come da contratto. D’altronde, è un tesserato azzurro e viene pagato dal club. Ma il giocatore non vorrebbe ripetere quanto successo già l’anno scorso, in un contesto ancor più difficile 12 mesi dopo e una rottura ormai non più risanabile con l’ambiente. Tuttavia, senza un accordo con la SSC Napoli, Osimhen rischierebbe una lunga causa se non dovesse presentarsi al ritiro di Dimaro.

AGGIORNAMENTO ORE 22.49 – Nuovo round tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. I turchi vogliono assolutamente il nigeriano e stanno cercando di convincere il Napoli ad accettare le nuove condizioni proposte. Non è in discussione la cifra, quando le garanzie proposte dalla società d Istanbul. Il club azzurro, infatti, non vuole correre rischi.