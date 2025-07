Osimhen-Galatasaray, il Napoli ha una priorità | CM.IT

Cala il gelo tra Galatasaray e Napoli in merito alla trattativa per Victor Osimhen, ma proseguono i contatti tra le società: ecco la richiesta specifica di De Laurentiis

Dopo aver presentato il certificato medico per disertare il primo giorno di raduno a Castel Volturno, rallenta la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray. Ma non si ferma. L’obiettivo del calciatore è quello di tornare a Istanbul. Vuole fortemente ritornare in giallorosso e lasciare definitivamente l’azzurro.

I turchi ci credono ancora, anche se non si capacitano delle continue respinte della società partenopea. In effetti, c’è accordo verbale sui 75 milioni offerti dal Galatasaray per l’acquisto del cartellino di Osimhen. Il nodo, però, è rappresentato dalle modalità di pagamento. De Laurentiis chiede al noto club di Istanbul un pagamento dilazionato in 2 rate: 35 milioni subito e gli altri 35 entro il 2026. L’offerta del Gala, attualmente, è ferma ai 40 milioni immediati, poi altre due rate da 17,5 milioni di euro ciascuna.

Ma soprattutto, come abbiamo registrato su Calciomercato.it nello scorso weekend, l’Al-Hilal non molla la presa su Osimhen e offre garanzie migliori al Napoli.

Osimhen, l’Al-Hilal ci riprova: ecco l’offerta presentata al Napoli

La formazione di Simone Inzaghi ha provato già a giugno a strappare il calciatore nigeriano dalla mani del Galatasaray, che trattava con il club azzurro per il ritorno in Turchia. Dopo un tentennamento, Osimhen decise di respingere le avances dell’Al-Hilal a ridosso del Mondiale per club. In vacanza avrebbe valutato altre offerte. L’unica vera proposta economica arrivata sul tavolo dell’entourage del bomber è stata quella dei turchi: 16 milioni di euro a stagione. Un maxi contratto che in Europa nessun altro avrebbe offerto.

L’Al-Hilal, però, avrebbe offerto un ingaggio molto più elevato. Addirittura 120 milioni di euro in 3 anni. Ma Osimhen non vorrebbe lasciare l’Europa. Eppure, gli arabi ci credono ancora, fino a quando non verrà messa la parola fine. E il Napoli è più attratto da quest’ultima proposta economica, che coincide esattamente con la richiesta di pagamento di Aurelio De Laurentiis. Occhio ad eventuali nuovi inserimenti da qui ai prossimi giorni se il Galatasaray dovesse defilarsi e arrendersi.

Al momento, però, la negoziazione tra Galatasaray e Napoli procede: i contatti restano vivi, con la speranza di tutte le parti di concludere questa soap opera.

Napoli, Noa Lang atteso a Castel Volturno e Beukema a Roma

Oltre ad Osimhen, il Napoli procede con la compravendita dei suoi calciatori. Mentre si cerca di piazzare Folorunsho, il club azzurro accoglie Noa Lang che mercoledì 16 luglio si recherà al centro sportivo di Castel Volturno per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. L’olandese ha svolto le visite mediche a Roma, poi farà qualche test anche con i preparatori atletici del Napoli.

Nel frattempo, confermate anche le visite mediche di Sam Beukema per il 16 luglio, sempre a Roma a Villa Stuart. Il difensore olandese raggiungerà la squadra in ritiro a Dimaro nei prossimi giorni. La squadra di Antonio Conte si compone mano mano e nelle prossime settimane sono attesi altri innesti, specialmente se la saga Osimhen vedrà una fine. Specialmente per quanto riguarda Ndoye: il Napoli ha già un accordo verbale con il giocatore, manca l’intesa con il Bologna. Per Lucca, invece, solo notizie positive: accelerata per l’attaccante dell’Udinese che arriverà in prestito con obbligo di riscatto.