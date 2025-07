Osimhen sfugge al raduno del Napoli: si tratta con il Galatasaray, l’ultima offerta | CM.IT

Primo raduno mattutino a Castel Volturno: assenti molti big, spicca fra tutti quella di Victor Osimhen che diserta i test medici

Lunedì 14 luglio il Napoli comincia la propria stagione. A scaglioni arrivano i calciatori azzurri al centro sportivo di Castel Volturno. I primi, puntualissimi, sono Luca Marianucci e Alessandro Buongiorno. I due centrali di difesa.

Arrivano nella mattinata anche Mazzocchi, poi Folorunsho, Zerbin, Turi, Cheddira, Lindstrom, Cajuste e il neo-acquisto Mathias Ferrante. Il portiere che arriva dalla Serie D, classe 2006, si presenta ai pochi nuovi tifosi arrivati per fare foto e autografi. Lui, timidissimo, si presta con molta gentilezza e accenna un “Forza Napoli” che scatena il sorriso dei presenti.

C’è però un’assenza che fa rumore. No, non è Kevin De Bruyne che si gode il primo giorno da napoletano a Capri con la moglie. Ma è Victor Osimhen. Il calciatore era previsto a Castel Volturno per il primo giorno di raduno, ma di comune accordo con la società partenopea non si è presentato: è bastato un certificato medico. Il momento è delicato e stando a quanto risulta a Calciomercato.it, quest’oggi sono ripartiti i nuovi colloqui tra Napoli e Galatasaray.

Osimhen assente, Manna a Castel Volturno: riparte l’operazione Galatasaray

L’obiettivo di tutti è concludere quanto prima l’affare Osimhen a titolo definitivo verso il Galatasaray. Il club turco ha presentato l’ultima offerta, quella più convincente e vicina alle richieste della società partenopea: 40 milioni di euro subito, 35 milioni da dividere in due rate da 17,5 ciascuna.

In giornata sono ripartiti i colloqui tra le due società. E Giovanni Manna è arrivato quest’oggi a Castel Volturno, in tarda mattinata. Al centro sportivo erano presenti molti uomini mercato del Napoli: tanti di ritorno dal prestito e i due nuovi acquisti Marianucci e Ferrante.

Ad ogni modo, il direttore sportivo si sta occupando della cessione di Osimhen. Saranno fondamentali le garanzie bancarie richieste dal Napoli, che permetteranno al Galatasaray di avere un’eventuale copertura per l’intero pagamento del cartellino del calciatore nigeriano. Il bomber spera di chiudere presto l’esperienza azzurra. Vuole solo ritornare a Istanbul. Il 15 e il 16 luglio ci sarà un nuovo via vai a Castel Volturno. È previsto anche il rientro di Antonio Conte. Difficilissimo prevedere una presenza di Osimhen se i colloqui con i turchi dovessero continuare.