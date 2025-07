Il Napoli “sblocca” Osimhen: ok al Galatasaray, i dettagli della maxi operazione | CM.IT

Victor Osimhen sarà un calciatore del Galatasaray: si sblocca l’affare con il Napoli, ecco tutti i dettagli dell’operazione

La trattativa più importante dell’estate sta per avere un lieto fine. Un lieto fine per il Napoli, per il Galatasaray e soprattutto per Victor Osimhen, che vuole tornare a Istanbul.

Nella notte tra venerdì e sabato è arrivata l’ultima offerta decisiva, quella più convincente di tutti, da parte dei giallorossi. De Laurentiis valuta attentamente le modalità di pagamento e le carte delle garanzie bancarie promesse. Il Napoli riceverà i 75 milioni di euro: la prima parte, circa 40 milioni di euro saranno versati subito nelle casse del club partenopeo. I restanti 35 milioni di euro saranno suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna.

Osimhen al Galatasaray, dirigenti attesi in Italia

Fondamentale è la garanzia bancaria che il Galatasaray offre al Napoli per l’acquisto del calciatore. E nelle scorse ore anche l’Al-Hilal ha provato un ultimo e disperato tentativo per convincere il bomber nigeriano, senza riuscirci.

Nel frattempo, i dirigenti del club turco sono attesi in Italia per definire gli ultimi dettagli dell’affare. Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, tornerà di persona a Milano per discutere con Manna e i suoi collaboratori. Osimhen sarebbe atteso domattina al raduno di Castel Volturno, perché convocato regolarmente dal club in quanto tesserato. A questo punto i piani potrebbero saltare. Il Gala sta facendo di tutto per riportare presto il nigeriano. È una priorità assoluta della dirigenza.