Napoli, primo raduno: Osimhen assente, via ai nuovi colloqui con il Galatasaray | CM.IT

Spicca l’assenza del centravanti nigeriano, sempre in trattativa con il Galatasaray: intanto al via la nuova stagione dei campioni d’Italia

Il 14 luglio è cominciata la nuova stagione azzurra. Il Napoli deve difendere lo Scudetto e i primi ad arrivare a Castel Volturno, sarà un caso, sono proprio due difensori. Marianucci e Buongiorno si sono svegliati presto per arrivare in anticipo al centro sportivo e avviare le danze.

Seguiti a ruota, poi, da tanti giocatori che rientrano dal prestito: da Zerbin a Folorunsho, da Cheddira a Lindstrom e Cajuste, l’ultimo ad essere entrato dopo le 9:30. Intanto Kevin De Bruyne – fiore all’occhiello finora del mercato del Napoli – è arrivato in città e svolgerà i test medici e atletici a Castel Volturno nei prossimi giorni.

Napoli, Osimhen a oltranza: l’ultima offerta del Galatasaray

Non c’è traccia di Antonio Conte, che arriverà al centro sportivo solo nei prossimi giorni. Non c’è traccia anche di Osimhen. Infatti, il giocatore era stato inserito nel primo gruppo dei giocatori convocati al raduno del Training Center di Castel Volturno. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, questa mattina sono cominciati anche i nuovi colloqui tra Napoli e Galatasaray per completare il trasferimento di Osimhen verso Istanbul.

Manca l’accordo sulle modalità di pagamento, ma le cifre proposte dal club turco rispettano quanto chiesto dal Napoli. L’ultima offerta è la più convincente: prima tranche da 40 milioni subito. Poi i restanti 35 divisi in due rate da 17,5 ciascuna. Il nodo riguarda le garanzie bancarie, che saranno valutate dal club azzurro e che i turchi si impegnano a presentare per concludere l’affare.