Il Napoli accontenta la richiesta di Noa Lang: dettagli contratto e visite mediche | CM.IT

Esaudite le richieste del calciatore olandese, pronto alla nuova avventura in Serie A: lo voleva il Milan, ora c’è il Napoli.

Nel 2022, dopo lo Scudetto, il Milan era vicinissimo ad acquistare il giocatore olandese. L’affare con il Club Bruges ha subito una frenata improvvisa, nonostante i lunghi corteggiamenti tra il ragazzo e Paolo Maldini. Alla fine Noa Lang rimase un altro anno in Belgio, prima di trasferirsi definitivamente al PSV.

La squadra di Antonio Conte ora è pronto ad accogliere il gioiellino di Capelle aan den IJssel, a due passi da Rotterdam. Un artista e poliedrico personaggio olandese. Oltre al calcio, si diletta nella musica con ottimi risultati. Nei Paesi Bassi è conosciuto anche come Noano, rapper da buonissimi risultati sulle piattaforme streaming. Ma è in campo il luogo dove fa magie. Quest’anno il suo apporto è stato fondamentale per la rimonta sull’Ajax, avvenuta proprio nelle ultime giornate di campionato.

Noa Lang è stato ad un passo dal firmare con il Napoli già a gennaio. Ci rimase malissimo, lo dimostrò con alcune uscite pubbliche. La promessa strappata con il club azzurro è stata quella di rivedersi a fine stagione e provare a concludere la trattativa. Promessa mantenuta.

Noa Lang si riprende il Napoli: cinque anni di contratto e presentazione a Dimaro

Il classe 1999 ha sempre e solo voluto il Napoli da quando il ds Giovanni Manna e Antonio Conte hanno bussato alla sua porta. “A gennaio volevo trasferirmi al Napoli, il PSV non ha voluto. Lo accetto, ma non ci sono stato bene”, disse dopo la partita di Champions League contro la Juventus.

“Ho sentito che qualcosa mi è stato tolto”, diceva ai microfoni di Ziggo Sport. E ora quel qualcosa gli è stato restituito, con qualche mese di ritardo. Noa Lang è prontissimo a firmare un contratto di cinque anni con il Napoli, per 2,5 milioni di euro a stagione. Quasi raddoppia l’ingaggio percepito in Olanda. Al PSV andranno 28 milioni di euro.

L’accelerata decisiva nella trattativa è avvenuta un paio di settimane fa, quando il club azzurro aveva praticamente la parola del calciatore e un’intesa di massima con gli olandesi. Operazione mai messa in dubbio e che va in parallelo con quella per Ndoye: i discorsi con il Bologna sono ancora in corso.

Noa Lang non ha preso parte ai primi giorni di ritiro del PSV, visto la parola data al Napoli, e presto sarà aggregato alla squadra azzurra per il raduno in Trentino. Pochi giorni prima della partenza per Dimaro, intorno al 14-15 luglio sono previste le visite mediche del calciatore. Poi il 17 il primo giorno di ritiro tra le montagne trentino, con la nuova squadra. E con De Bruyne suo nuovo compagno di spogliatoio. Il Napoli, però, non si ferma qui e vuole concludere con i rossoblu anche l’acquisto di Beukema, che come Noa Lang verrebbe aggregato per il ritiro a Dimaro.