Napoli, sprint finale per Lucca: formula e cifre dell’affare | CM.IT

Gli azzurri al lavoro per dare a Conte il centravanti alternativo a Lukaku: contatti continui con l’Udinese, le ultime sull’operazione

Il Napoli sta provando a imprimere una accelerazione decisa sul mercato, per mantenere la pole position virtuale, alla ripartenza del campionato, dopo lo scudetto conquistato a fine maggio. Dopo i colpi Marianucci e De Bruyne a giugno, una lunga fase interlocutoria, interrotta dagli avvenimenti delle ultime ore, che riaccendono in maniera prepotente i riflettori sugli azzurri.

Dopo le visite mediche per Noa Lang, toccherà a Sam Beukema, con il lungo forcing con il Bologna che alla fine ha avuto buon esito. Accontentato Antonio Conte, dunque, per quanto concerne un colpo sugli esterni offensivi, con un giocatore rapido e dalla propensione accentuata al dribbling, e puntellando definitivamente la difesa con un giocatore forte fisicamente, pulito tecnicamente, già esperto di calcio nazionale e internazionale. E non è finita qui. Adesso, si stringono i tempi anche per l’attaccante. Da giorni vi parliamo delle trattative per Lucca e Nunez, la situazione adesso si sta indirizzando con decisione verso l’attaccante dell’Udinese.

Napoli, il Liverpool spara alto per Nunez: Lucca affare più alla portata

Darwin Nunez piace sempre molto, ma le cifre dell’operazione allontanano l’arrivo dell’uruguaiano. Il Liverpool continua a chiedere 60 milioni di euro circa, anche l’ingaggio dell’attaccante dei ‘Reds’ – 6 milioni di euro a stagione – è un fattore che complica ulteriormente il tutto.

Le cifre dell’affare Lucca, invece, sembrano decisamente più alla portata. Vale la pena ricordare che il giocatore dei friulani è un profilo approvato da Antonio Conte, che lo reputa ideale per le caratteristiche dell’attacco. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, i contatti sono continui e presto si potrebbe arrivare a dama. L’affare potrebbe andare in porto con un prestito oneroso da 9 milioni di euro e un successivo obbligo di riscatto, per un importo totale che dovrebbe attestarsi sui 35 milioni.