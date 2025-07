“Vendetta” contro il Napoli: furia sul caso Osimhen

Con un ospite speciale dalla Turchia parliamo del caso Osimhen e non solo. Le ultime sul centravanti azzurro

Il mercato del Napoli si arricchisce di ulteriori colpi. Dopo Marianucci e l’altisonante De Bruyne gli azzurri stanno accogliendo in queste ore anche Noa Lang.

L’esterno d’attacco proveniente dal PSV rappresenterà quella risorsa in più per Conte che spesso è mancata soprattutto nella seconda fase di stagione quando serviva l’accelerazione definitiva.

Non solo entrate però per il club di De Laurentiis che in uscita ha ancora da risolvere il problema più grande riguardante Victor Osimhen. L’obiettivo delle parti è concludere quanto prima l’affare a titolo definitivo verso il Galatasaray. La situazione resta però ancora intricata ed a tal proposito abbiamo approfondito la vicenda insieme a Burak Ozdemir di ‘Fanatik’.

Nel corso di ‘TiAmocalciomercato’ in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it il collega turco ha ammesso: “Non ci sono novità al momento sulla trattativa per Osimhen. Nella serata di ieri il Napoli ha rifiutato anche l’ultima offerta del Galatasaray, il problema ora è questo. Il Napoli non sta accettando neanche il pagamento in due anni, due tranche da trentacinque, una subito e una il prossimo anno”.

Ozdemir ha poi aggiunto: “Il focus totale del Galatasaray è su Osimhen, ma se non dovesse arrivare, oltre a Icardi già presente, Lucca potrebbe diventare un profilo attenzionato così come Nunez. Una vendetta da parte del Gala”.

Calciomercato, dalla priorità Osimhen alla verità su Sommer

La battaglia tra Napoli e Galatasaray prosegue fermo restando che: “La priorità oggi è Osimhen, poi si penserà anche al portiere e Sommer è uno dei nomi in lista”.

Il giornalista turco ha poi esplorato anche altre situazioni relative al Galatasaray: “Morata vuole il Como, il Galatasaray vorrebbe tenerlo ed ha anche la possibilità di riscattarlo, bisognerà dunque trovare un accordo in tutta questa situazione”.

Infine tornando su Osimhen: “Il Galatasaray è furioso con il Napoli e Aurelio De Laurentiis. Osimhen lo vogliono a tutti i costi e il club turco sogna di ospitare ad Istanbul gli azzurri in Champions League per una grande vendetta”.