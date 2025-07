Il primo ‘Forza Napoli’ e non solo: il gesto di Lang che ha emozionato i tifosi | VIDEO CM.IT – calciomercato.it

Le prime emozioni del prossimo colpo del club azzurro. Ecco anche il video

Noa Lang si presenta ai primi tifosi del Napoli. L’esterno olandese, terzo acquisto dell’estate di De Laurentiis, è sbarcato ieri nella capitale e questa mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Un colpo importante per Conte, un investimento di peso per il Napoli che lo pagherà 28 milioni più 2 di bonus al PSV.

Un primo giorno in cui però ha già guadagnato l’affetto dei tifosi azzurri, che al suo arrivo è entrato direttamente nella clinica senza fermarsi. All’uscita la stessa scena, anche se Lang stavolta si stava per dedicare ai tifosi (circa 15), prima di entrare nel van.

🔴Noa #Lang esce da Villa Stuart senza fermarsi con i tifosi (non per scelta sua), poi vista la richiesta e la delusione dei circa 15 sostenitori azzurri lo stesso olandese – insieme alla famiglia – spinge per riuscire dal van e scattare foto con tutti👏👏

E ci lascia anche il… pic.twitter.com/s5R2ekdv5n — Francesco Iucca (@francescoiucca) July 15, 2025

Una delusione enorme per i sostenitori azzurri, tra cui tanti ragazzi e bambini, che poi hanno chiesto a gran voce di avere la chance di fare qualche foto. E lui, insieme al papà Jeffrey (che ha accompagnato il figlio insieme a un altro componente dell’entourage) ha spinto per riuscire dal van e accontentare ogni singolo tifoso.

A calciomercato.it l’olandese ha pronunciato anche il suo primo ‘Forza Napoli!’ Un bel gesto che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi presenti a Villa Stuart (e non solo) che lo hanno atteso tre ore e mezza. Ora Lang è atteso per la firma in Filmauro e poi dritto a Napoli.