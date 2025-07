Milan, oltre 50 milioni per l’attaccante: il tempo può aiutare

Il club rossonero è ancora in cerca di un centravanti: serve una cifra importante, ma attendere può essere la scelta migliore

Una caccia alla punta solo posticipata. Perché è innegabile che il Milan abbia bisogno di un secondo centravanti da aggiungere alla propria rosa, ma è altrettanto vero che forse sono altri, al momento, i reparti in cui è prioritario intervenire.

In primis in difesa, dove Estupinan sembra essere stato designato come erede di Theo Hernandez, mentre a destra il club rossonero studia con attenzione Marc Pubill. Intanto però il casting per il centravanti prosegue, con il profilo più adatto da inserire in rosa e da regalare a Massimiliano Allegri. Diversi solo i nomi, con Dusan Vlahovic che continua a restare uno dei nomi più caldi.

Milan, Nunez resta tra i preferiti: il tempo può aiutare i rossoneri

Per il serbo il tempo potrebbe giocare un ruolo fondamentale, ma non solo per lui. Anche per un altro profilo seguito e apprezzato da tempo in casa rossonera, quello di Darwin Nunez.

L’uruguayano è forse il nome in cima alla lista del club meneghino. Età, caratteristiche tecniche e fisiche, voglia di rivalsa. Sono tutti fattori che giocano a favore di un suo acquisto, oltre ad un grande rispetto per la maglia rossonera mostrato proprio al termine di Milan-Liverpool della scorsa stagione, gara d’esordio in Champions League giocata a San Siro. Nunez uscì con una maglia del Milan addosso, scambiata a fine gara e non è detto che quella maglia possa indossarla davvero. Perché l’uruguagio dai radar rossoneri non è mai uscito e come detto, il tempo potrebbe aiutare.

Il Napoli di tempo non ne ha voluto perdere e ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca. Ecco perché la vera grande concorrente europea per Nunez è ormai esclusa. C’è il pericolo Arabia Saudita, che potrebbe accontentare le richieste economiche del Liverpool e del giocatore, ma resta da vedere se Nunez sia disposto ad accettare di lasciare l’Europa. La richiesta degli inglesi, al momento, supera i 55 milioni di euro. L’acquisto ormai certo di Ekitike però ingolfa ancor più il reparto d’attacco dei ‘Reds’. E questo può giocare a favore del Milan, con l’uruguagio che potrebbe forzare la mano per una cessione visto che i minuti si ridurrebbero ancor di più. E chissà che magari, anche alla luce di un contratto fino al 2028, non si possa impostare una trattativa sulla base di un prestito con obbligo. Certo in caso di trasferimento a Milano sarà importante uno sforzo da parte di Nunez: al momento il suo stipendio supera gli 8 milioni, il Milan non può sforare i 6. Servirà tempo, con la speranza che giochi a favore del Milan.