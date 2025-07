Juve, il Milan resta in agguato per Vlahovic: cosa sta succedendo | CM.IT

Il grande problema dell’estate della Juventus è senza dubbio Dusan Vlahovic, Comolli è chiamato a trovare una soluzione per liberarsi dell’attaccante serbo: a restare in agguato per il possibile affare continua a rimanere il Milan

Si torna sempre lì, a Dusan Vlahovic. Ogni discorso riguardo al mercato estivo della Vecchia Signora finisce a concentrarsi sulla situazione dell’attaccante serbo. Breve recap: dal 1 luglio il numero 9 è entrato nell’ultimo anno del contratto che lo lega alla Juventus, dove percepirà uno stipendio complessivo di 12 milioni netti. La volontà del club è quella di liberarsene e di non sostenere questo enorme costo, mentre per cederlo senza fare minusvalenza occorrono circa 20 milioni di euro.

Proprio 20 milioni è la valutazione che la Juventus fa del giocatore e si accontenterebbe di questa cifra per lasciarlo partire verso altri lidi. Mentre nelle ultime ore si è tornati a parlare di Fenerbahce, che nel recente passato è stato l’unico club ad avvicinarsi in maniera concreta alla Juve per aggiudicarsi l’attaccante, su Vlahovic continua ad aleggiare lo spettro del Milan e di Massimiliano Allegri. Ecco cosa c’è di vero al riguardo.

Milan, sempre viva la pista Vlahovic: quando può cedere la Juventus

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Dusan Vlahovic è una richiesta diretta di Massimiliano Allegri e Igli Tare vorrebbe riuscire ad accontentarlo. Il direttore sportivo del Milan è consapevole che il tempo è il suo principale alleato e più ci si avvicinerà alla chiusura del mercato meno forza negoziale avrà la Juventus. A far forzare la mano, però, potrebbe essere il tecnico livornese.

L’ex allenatore della Juve, infatti, non è propriamente soddisfatto del mercato attuato dai rossoneri fino a ora. Salutati due big come Theo Hernandez e Reijnders, non sono ancora arrivati grandi colpi e Allegri adesso vuole un’accelerata dagli uomini di mercato del Diavolo.

Fino a quanto è disposto a spingersi il Milan? Per quanto riguarda lo stipendio non si vuole andare oltre a un ingaggio da 6 milioni netti più bonus, mentre per il cartellino l’obiettivo è quello di forzare la mano con la Juventus. Ai bianconeri, quindi, potrebbe essere richiesto una sorta di incentivo all’esodo da corrispondere nei confronti di Vlahovic per colmare la differenza tra l’ingaggio che percepirebbe a Milano e quello che gli spetterebbe restando in bianconero. Tutto questo, se il Fenerbahce non dovesse far saltare il banco.