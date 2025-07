Era già in città per visite e firma, è saltato tutto: ritorna (per ora) in Serie A

Colpo di scena in Serie A, l’affare è saltato al momento delle visite mediche all’estero. L’attaccante torna momentaneamente in Italia

Salta a sorpresa una delle trattative chiuse negli ultimi giorni da un club di Serie A. Per la società sfuma così un incasso importante di circa 20 milioni di euro dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’ UK, il trasferimento al Sunderland di Armand Lauriente è saltato: il giocatore si era già recato in Portogallo nella giornata di sabato per visite mediche e firme, prima di aggregarsi al raduno della squadra neopromossa in Premier. L’accordo, però, è definitivamente saltato per l’esterno del Sassuolo, che tornerà così in Italia. Almeno per il momento.

Non ci sono dunque margini per una soluzione tra le parti. Nonostante lo stato avanzato della trattativa, al punto da far volare il calciatore in Portogallo, l’operazione è saltata definitivamente per il club neroverde. Il Sunderland, neopromosso in Premier League, vede sfumare così uno dei colpi più importanti della sua estate.

Calciomercato, salta il trasferimento di Lauriente in Premier League

Lauriente ha chiuso l’ultima stagione da capocannoniere della Serie B con ben 18 gol realizzati, trascinando la squadra di Grosso al ritorno immediato nella massima serie.

Per l’esterno neroverde, però, sfuma il trasferimento in Premier League a causa del mancato accordo definitivo tra i due club. Il classe 1998 potrebbe ora tornare di moda per i club di Serie A: salvo sorprese, infatti, Lauriente lascerà il Sassuolo in questa sessione estiva di calciomercato. Staremo a vedere.