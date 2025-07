L’Inter fissa il prezzo per Dumfries, Barcellona avvisato

Può lasciare la squadra nerazzurra di Cristian Chivu. Ci pensa il Barcellona: la notizia arriva dalla Spagna

Le attenzioni in casa Inter in questi giorni sono tutte puntate su Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta è il sogno della dirigenza nerazzurra, che vuole allestire un reparto offensivo davvero stellare: con il nigeriano, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, Cristian Chivu potrebbe disporre di un tridente invidiabile da tutti.

Allo stesso tempo, il popolo nerazzurro è in attesa che si concretizzino alcune cessioni. Piero Ausilio ha già messo alla porta Kristjan Asllani, ma anche Hakan Çalhanoğlu potrebbe partire: di fronte all’offerta giusta, il turco sarebbe pronto a fare le valigie. Negli ultimi giorni, inoltre, non sono mancati i rumors attorno a Davide Frattesi, oltre a quelli su Marcus Thuram.

I tifosi interisti temono che alla fine possa partire uno dei big. Tra gli indiziati principali c’è anche Denzel Dumfries, la cui situazione contrattuale – come spiegato nei giorni scorsi – resta ancora in bilico.

Ora, dunque, chi vorrà acquistare l'olandese sarà chiamato a soddisfare le richieste dell'Inter: se entro il 15 sarebbe bastati 28 milioni di euro, ora ce ne vogliono molti di più.

Ora, dunque, chi vorrà acquistare l’olandese sarà chiamato a soddisfare le richieste dell’Inter: se entro il 15 sarebbe bastati 28 milioni di euro, ora ce ne vogliono molti di più.

Calciomercato Inter, conferme dalla Spagna: vogliono davvero Dumfries

Secondo AS, la cifra giusta per convincere i nerazzurri a cedere Dumfries sarebbe sui 35-40 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo conferma così che sull’esterno olandese c’è il Barcellona: Jorge Mendes non a caso avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza blaugrana nel recente passato.

Al momento, però, come ha ammesso Piero Ausilio qualche giorno fa, “non c’è stato alcun riavvicinamento del Barcellona, non c’è mai stato niente. Confermo che c’è una clausola, ma l’Inter è tranquilla e lui è felice di restare”.

Il club spagnolo, dunque, se vuole davvero Denzel Dumfries, dovrà uscire allo scoperto. Sull’olandese — riporta la versione del giornale spagnolo — ci sarebbero anche due club di Premier League: il Newcastle e l’Aston Villa. Due interessi che non sono nuovi, ma il fascino del Barcellona resta decisamente di un’altra categoria.