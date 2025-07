Chiesa in Serie A, la scelta ufficiale del Liverpool

E’ fuori dai convocati. Il suo addio adesso è sempre più vicino: il giocatore è davvero pronto a far ritorno in Serie A

La comunicazione ufficiale non lascia molti dubbi: il nome dell’attaccante non compare nella lista dei calciatori che prenderanno parte alla prossima tournée.

Sono ben ventinove i convocati del Liverpool, ma l’ex Juventus, Federico Chiesa, non è presente: l’esterno non prenderà quindi parte alle amichevoli dei Reds.

Questi i convocati: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konaté, Díaz, Szoboszlai, Núñez, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Doak, Woodman, Mamardashvili, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Pecsi, Ngumoha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni.

Federico Chiesa salterà anche il match contro il Milan, in programma sabato alle ore 13:30 italiane. Chissà che l’incontro tra i due club non diventi, però, l’occasione per parlare proprio dell’ex Fiorentina. Che l’italiano sia sul taccuino del Diavolo non è certo un segreto: al momento non è la prima scelta, ma qualora Giorgio Furlani e Igli Tare riuscissero a concretizzare alcune cessioni, il suo nome potrebbe tornare d’attualità.

Per fare spazio a Chiesa, ovviamente, servirebbe l’addio di Samu Chukwueze, che piace in Premier League, al Fulham, oltre a quello di Noah Okafor. Per lo svizzero si sono fatti avanti alcuni club turchi e il Bologna. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro come il nigeriano.

Futuro Chiesa, non solo Milan: ecco dove può giocare

Chiesa al Milan sarebbe l’alternativa a Christian Pulisic e Rafael Leao, ma con un allenatore che lo conosce molto bene come Massimiliano Allegri, le opportunità per mettersi in mostra non mancherebbero.

Potrebbero essere addirittura maggiori al Napoli, che potrebbe decidere di puntare sull’azzurro nel caso in cui Ndoye non dovesse concretizzarsi. Tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, Antonio Conte è pronto a far ruotare tutti gli effettivi. Lo stesso farà Cristian Chivu, che alla guida dell’Inter chiede giocatori in grado di permettergli di cambiare modulo in corsa.

Milan, Napoli e Inter: tre big che tengono d’occhio Federico Chiesa, pronto a rilanciarsi in Serie A. Il segnale che arriva da Liverpool è inequivocabile. All’azzurro serve una nuova squadra il prima possibile per giocare e ritrovare brillantezza. Anche Gennaro Gattuso ci spera tanto: un Chiesa al 100% sarebbe un’arma fondamentale per la sua Nazionale.