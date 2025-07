Chiesa-Juve, il clamoroso ritorno prende quota: ecco cosa succede

Il figlio d’arte spinge per tornare in Serie A anche in ottica Nazionale ed eventuale Mondiale

Chiesa vuole tornare in Serie A. Al Liverpool è chiuso e ha già parlato con Gattuso: per riprendersi la maglia della Nazionale in vista del Mondiale (se ci andiamo…), deve giocare con continuità. Questo può farlo solo altrove, lontano dai ‘Reds’ e dalla Premier.

Dopo un’annata ai margini in cui ha palesato di nuovo problemi fisici, il classe ’97 figlio d’arte non ha un gran mercato. Pesa non poco anche se non soprattutto l’ingaggio netto superiore ai 6 milioni di euro. Nessuno in Italia è disposto ad accollarselo.

Il Liverpool è pronto a cederlo a titolo definitivo, ma ad agosto inoltrato e in prossimità della chiusura di questa sessione estiva potrebbe spalancare un portone pure al semplice prestito, con magari annesso diritto di riscatto.

Chiesa in Serie A? I bookmakers ci credono. Il ritorno dell’esterno ha già preso quota: tra le ipotesi messe sul tavolo, a proposito di ritorni, c’è anche quella rappresentata dalla Juventus lasciata alla fine dell’estate 2024. Il riapprodo in bianconero, che avrebbe del clamoroso, è dato a 7.50 da ‘Sisal’.

Stessa quota per l’Inter, col quale ci sarebbe stato un pour parler nella scorsa sessione invernale. Un po’ più alta, è a 9.00, la pista Atalanta. Gli orobici potrebbero valutarlo concretamente in caso di cessione di Lookman alla stessa Inter oppure all’estero.

Chiesa in Serie A: Milan favorito per i bookmakers

Per gli scommettitori il futuro di Chiesa potrebbe essere verosimilmente al Milan, considerati anche gli eccellenti rapporti tra i rossoneri e l’entourage del ventisettenne, lo stesso di Pubill.

L’opzione rossonera è quella che ha la quotazione più bassa (2.50), quindi per i bookmakers il Milan è la destinazione più probabile. Il club di Red Bird è insidiato dalla Roma, quotata a 3.50.