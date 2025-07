Pubill si avvicina al Milan: ecco tutti i dettagli | CM.IT

Per la fascia destra dei rossoneri avanza il classe 2003 dell’Almeria. Le ultime di Calciomercato.it

Il Milan deve rinforzare le corsie esterne. Per quella di destra, come raccolto da Calciomercato.it, è caldissima la pista che conduce a Marc Pubill.

Il terzino spagnolo in forza all’Almeria (squadra di Liga2) ha una valutazione di 15 milioni di euro. I rossoneri hanno ottimi rapporti con l’entourage del classe 2003 di Terrassa, su cui ci sono anche club di Premier e Liga.

Secondo quanto appreso da CM.IT, il Milan può chiudere l’operazione entro il weekend.

40 presenze, 1 gol e 5 assist nella scorsa stagione per Pubill, il quale nelle ultime ore è stato accostato anche alla Juventus. Al momento, però, non risulta un interesse concreto da parte dei bianconeri per il 22enne nel mirino anche della Roma.