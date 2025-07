Juve, si sblocca il mercato in uscita: accordo vicino per l’addio di Mbangula | CM.IT

Arrivano le cessioni in casa Juventus, il primo nella lista dei partenti a salutare salvo sorprese sarà Samuel Mbangula: accordo sempre più vicino per il suo trasferimento

Il mercato della Vecchia Signora è entrato da settimane in quel terreno paludoso in cui senza cessioni non si può proseguire con i rinforzi, una situazione che si potrebbe sbloccare in tempi brevi grazie a Samuel Mbangula.

Facendo un balzo indietro a fine giugno, il classe 2004 insieme a Timothy Weah erano al centro di una doppia cessione architettata da Damien Comolli con il Nottinhgham Forest, dove peraltro aveva lavorato come intermediario anche Francois Modesto, nuovo direttore tecnico bianconero. Un’operazione dove i due calciatori sarebbero stati valutati complessivamente intorno ai 23 milioni di euro, di cui solo 8 erano relativi a Mbangula. Saltata questa doppia cessione, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ora sono ancora loro due a essere vicini all’addio. La situazione di Mbangula.

Juventus e Werder Brema vicini all’accordo: arrivano i soldi dalla cessione di Mbangula | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus e il Werder Brema stanno lavorando agli ultimi dettagli prima del passaggio di Samuel Mbangula in Bundesliga. La valutazione complessiva del classe 2004 da parte del club tedesco si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro, comprensivi di bonus. I bianconeri incasseranno una cifra superiore rispetto alla cessione al Nottingham, questo perché il vantaggio di quella doppia operazione risiedeva nelle tempistiche.

Mbangula è stata l’autentica sorpresa della scorsa stagione, approdato in Prima Squadra da autentico underdog, ha contribuito con 4 reti e 5 assist al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League dei bianconeri. Il miglior lascito di Thiago Motta, che ora permetterà alla Juventus di incassare una cifra insperata e al giocatore di firmare un quinquennale con un club importante. Attenzione, però, all’implicazione più importante della partenza di Mbangula: i bianconeri potranno accelerare alcune operazioni in entrata, con Kolo Muani e Jadon Sancho ai primi posti in ordine di priorità.