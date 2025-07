Lookman, brutte notizie per l’Inter: inserimento improvviso e offerta lampo

Il nigeriano è l’obiettivo principale di Marotta e Ausilio, ma a scombinare le carte è arrivato l’inserimento lampo di un’altra big italiana

L’Inter è uscita allo scoperto per Ademola Lookman. Il nigeriano dell’Atalanta è diventato l’obiettivo principale dei nerazzurri e a confermarlo è stato a sorpresa lo stesso direttore sportivo Piero Ausilio in un’intervista. “Non è un mistero ci siamo sentiti e abbiamo comunicato loro le nostre aspettative. Il ragazzo ci piace tanto, vorremmo portarlo da noi, ma è un giocatore dell’Atalanta e bisogna trovare l’accordo. Vedremo se insieme si può trovare quadra giusta. Alternative? Non si può lavorare in una sola direzione, ma questa è la nostra preferita”, le sue parole.

Una belle dichiarazione d’intenti con mossa ‘ufficiale’ messa a segno, ovvero l’offerta di 40 milioni di euro. Che come prevedibile non bastano per uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni atalantine. La Dea, di tutta risposta – come vi avevamo già anticipato diversi giorni fa – ha messo nel mirino Francesco Pio Esposito valutato 30 milioni ma più che altro valutato come incedibile dall’Inter. Asllani per ora non scalda invece le fantasie orobiche. E la richiesta per Lookman tocca i 50-60 milioni di euro.

L’Inter lavora su Lookman, ma piomba anche il Napoli

Nel frattempo il giocatore spinge per andare alla corte di Chivu, avendo una bozza di accordo da 4 milioni più bonus a stagione con il club di viale della Liberazione. Si continuerà a lavorare per limare le distanze che sono comunque importanti e ognuno farà le proprie valutazioni. Con qualche variabile, come può essere l’inserimento improvviso del Napoli.

Perché ora i campioni d’Italia sono piombati su Lookman con una offerta molto importante – come riporta ‘Il Corriere dello Sport’ – recapitata direttamente al giocatore attraverso i suoi agenti. L’obiettivo Ndoye resta, ma si sta facendo complicato visto il braccio di ferro col Bologna che chiede 45-50 milioni e la corte del Nottingham. Oltre a Lang e Lucca, De Laurentiis e Manna vogliono completare l’opera in attacco con un giocatore in grado di garantire giocate ma soprattutto gol, che sono un po’ mancati lo scorso anno.

In questo senso la proposta ingaggio del Napoli sarebbe superiore a quella dell’Inter che vi abbiamo raccontato: 5 milioni di euro, con i benefici del Decreto Crescita. Se ci sarà l’ok del calciatore allora gli azzurri cominceranno a trattare anche con l’Atalanta. Sarebbe l’ennesimo super acquisto di un’estate incredibile per i partenopei, che hanno già quasi chiuso una campagna acquisti super. Kevin De Bruyne, Noa Lang, Luca Marianucci, Sam Beukema e Lorenzo Lucca a cui si aggiungerebbe appunto Ademola Lookman e non solo. Perché l’attesa è anche poi per Vanja Milinkovic-Savic per 17,5 milioni di euro (con Ngonge diretto invece a Torino), e Juanlu Sanchez del Siviglia. Le operazioni per il portiere serbo e il terzino spagnolo sono in via di definizione.