Inter, Ausilio senza mezzi termini: “Lookman pista preferita. Parlato chiaro con l’Atalanta”

Il dirigente nerazzurro a tutto tondo sul mercato: oltre al nigeriano al centro anche le vicende Leoni e Calhanoglu

Ademola Lookman è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato. Sul nigeriano è piombata l’Inter e a Villa Alpebella a Massa, per un evento benefico, Piero Ausilio ha parlato proprio della situazione legata all’attaccante.

Intervistato da ‘Sky Sport’, il dirigente nerazzurro ha parlato a tutto tondo. Non solo in merito al mercato, ma anche guardando a quello che sarà il futuro: “La prossima stagione sarà nel segno della continuità, che vogliamo dare in termini di risultati e prestazioni. L’Inter deve competere ad altissimi livelli e fare il meglio in tutte le competizioni. Lo abbiamo fatto anche in questa stagione, anche se non siamo riusciti a mettere la ciliegina”.

Mercato: “Non so se è stata una cosa intelligente iniziare ad acquistare in anticipo. Vedo pessimismo, ma l’Inter oltre ad aver già comprato tre giocatori e aver riscattato Zalewski, ha anche Pio Esposito, giovane e molto valido che farà sicuramente molto bene. Tutti gli altri sono rimasti, non vedo l’Inter indebolita dal mercato, sappiamo cosa fare, tutto è stato concordato con proprietà, presidente e soprattutto allenatore. Cominceremo a far capire ai ragazzi gli obiettivi, che non saranno mai inferiori a quelli degli anni passati”.

Lookman: “Non è un mistero che abbiamo portato all’attenzione dell’Atalanta, con cui abbiamo ottimo rapporto, ci siamo sentiti e abbiamo comunicato loro le nostre aspettative. Il ragazzo ci piace tanto, vorremmo portarlo da noi, ma è un giocatore dell’Atalanta e bisogna trovare l’accordo. Conta quanto vuol fare l’Atalanta, vedremo se insieme si può trovare squadra giusta. Alternative? Non si può lavorare in una sola direzione, ma questa è la nostra preferita, mi limito a dire questo”.

Leoni: “Parliamo di un giocatore di grande prospettiva, di talento, che ha qualità che gli operatori di mercato si sono accorti. Non solo l’Inter si è accorto di lui, ma credo che chi ne beneficia è il Parma, che penso abbia in testa di andare avanti con lui. Noi stiamo pensando di migliorare altri reparti, in difesa siamo già in tanti, abbiamo 7 giocatori che possono giocare in difesa”.

Calhanoglu: “Non c’è mai stato nulla, mai arrivata offerta, mai messo il giocatore sul mercato. Non ha mai chiesto di andare via dall’Inter. Negli Stati Uniti non ha mai chiesto nulla. Inter non ha intenzione di privarsi di un campione come lui”.