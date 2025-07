Pio Esposito per finanziare Lookman: ecco la posizione dell’Inter | CM.IT

Marotta e Ausilio pianificano l’assalto all’attaccante nigeriano: possibile contropartita per abbassare la richiesta economica dell’Atalanta

L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman e pianifica l’assalto al gioiello dell’Atalanta per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo di Chivu, che ha chiesto alla società un altro tassello per completare l’attacco in vista della prossima stagione.

Il nigeriano in questo senso è il prescelto da parte della dirigenza di Viale della Liberazione, che negli ultimi giorni si è mossa sotto traccia per il Pallone d’oro africano. L’Inter sostanzialmente ha il sì di Lookman, che spinge per il grande salto in una big come la ‘Benamata’.

Il 28enne attaccante ex Leicester ha chiesto all’Atalanta di essere liberato e di terminare l’avventura a Bergamo, dopo il braccio di ferro dello scorso anno e la corte (poi non concretizzatasi) del Paris Saint-Germain. Il sodalizio orobico è da sempre bottega carissima e malgrado i buoni uffici con l’Inter anche stavolta non sembra intenzionato a fare sconti.

Inter-Atalanta, Pio Esposito nell’operazione Lookman: ma il baby bomber (al momento) è incedibile

Marotta e Ausilio hanno trovato un’intesa di massima con l’entourage di Lookman, sulla base di un contratto pluriennale da 4 milioni netti più bonus a stagione e con l’assist che l’attaccante potrà ancora usufruire del Decreto crescita. Incassata la disponibilità del nigeriano, adesso l’Inter pianificherà la prima offerta all’Atalanta partendo da un assegno da 40 milioni (bonus compresi).

Proposta però che difficilmente soddisferà la ‘Dea’, che per il suo diamante pregiato chiede tra i 55 e i 60 milioni di euro. I dirigenti di Viale della Liberazione proveranno ad accorciare la forbice, magari mettendo sul piatto qualche contropartita per abbassare la valutazione cash della famiglia Percassi. Asllani non stuzzica particolarmente l’Atalanta, che preferirebbe non inserire altri giocatori nell’operazione. Un nome però che solletica la fantasia degli orobici – come appreso da Calciomercato.it – è Francesco Pio Esposito, già sondato nei mesi scorsi dai nerazzurri di Bergamo al pari di Napoli, Torino, Fiorentina e Bologna tra le altre in Serie A.

L’Inter finora ha rimandato al mittente ogni assalto (soprattutto dei partenopei di De Laurentiis) per il baby bomber, valutato circa 30 milioni e con la volontà di puntarci per il futuro considerando anche la stima di Chivu. Il duo Marotta-Ausilio difficilmente si priverà di Esposito, ma un’esplicita richiesta dell’Atalanta nell’affare Lookman potrebbe cambiare le carte in tavola.