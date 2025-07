Milan, la pista in attacco si complica: “Non voglio andarmene”

Il club rossonero è sempre in cerca di una punta, ma uno dei profili sondati rischia di complicarsi

Una caccia alla punta che partirà probabilmente una volta che si sarà sbloccato il resto del mercato. Perché in casa Milan al momento le priorità sono altre. Come i terzini, con Pubill ed Estupinan al momento in cima alla lista. E come Jashari, centrocampista svizzero che tanto piace a Tare e che non è stato convocato dal Club Brugge in occasione della Supercoppa.

L’attaccante, almeno questa è la sensazione, arriverà dopo aver concluso queste operazioni. Con tanti nomi segnati sul taccuino, tutti o quasi piuttosto complicati per ragioni di costi, stipendi e volontà delle società proprietarie del cartellino. Da Darwin Nunez, che ha un costo al momento troppo elevato a Dusan Vlahovic, per cui il club rossonero resta in agguato, sapendo che più passa il tempo e meno la situazione agevola la Juventus. E chi ha un costo piuttosto elevato ma tanto piace in casa rossonera è Victor Boniface.

Milan, Boniface si complica: “Voglio restare al Bayer”

Il nigeriano è un nome gradito in casa Milan, da tempo. Piace a Tare, al resto della dirigenza e per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe quel giocatore che ben potrebbe incastrarsi nella rosa del Milan.

I problemi che lo riguardano sono gli infortuni: quando giocava in Norvegia aveva perso un’intera stagione e anche nell’annata da poco terminata il centravanti africano ha dovuto saltare numerose gare. Problemi che si sommano a quello che è il prezzo fatto dal Bayer Leverkusen. Difficile che i tedeschi si privino del calciatore per una cifra attorno ai 30 milioni, che è più o meno il prezzo che possono stanziare i rossoneri.

A complicare ancor più le cose sono le parole del giocatore, che ha ribadito la propria volontà di restare in Germania. “Il mio futuro è qui. Da parte mia sono certo al 100% che resterò. Ho ancora tre anni di contratto e voglio vincere con il Bayer” le parole del giocatore riportate da ‘Sky Sport Deutschland’.