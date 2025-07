Massara prepara lo sprint: da Wesley a Ghilardi e non solo. Ecco le priorità della Roma | CM.IT

I giallorossi hanno abbracciato El Aynaoui e aspettano Ferguson, ma continuano a lavorare sulle altre trattative: in agenda anche un centrocampista

La Roma ha aperto le danze del calciomercato in entrata, mettendo a segno i primi colpi. A inaugurare la prima sessione di Massara e Gasperini è stato Neil El Aynaoui, sbarcato ieri sera a Fiumicino e per cui si attendono quindi le visite mediche e la conseguente ufficialità. Il secondo sarà invece Evan Ferguson, atteso come vi abbiamo raccontato nelle prossime ore – oggi o al massimo domani – nella capitale.

Per il marocchino operazione da 25 milioni bonus compresi, per l’irlandese invece prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni di euro. Ma Gasperini si aspetta ancora molti altri rinforzi: “Siamo in ritardo, un po’ sono preoccupato perché è il 20 luglio e siamo al lavoro da una settimana”, ha detto dopo l’amichevole di ieri. Il terzo acquisto dovrebbe essere il brasiliano Wesley, vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Roma. Per il terzino del Flamengo – che vuole tantissimo i giallorossi – c’è enorme fiducia per una chiusura entro tempi molto brevi. Dopodiché Ricky Massara continuerà a lavorare su quelle che sono le altre priorità, ovvero un difensore centrale.

Roma, Ghilardi trattativa caldissima: la situazione. E poi occhi sul centrocampista

L’identikit e il nome individuato è quello di Daniele Ghilardi: la trattativa – stando a quanto risulta a Calciomercato.it – è caldissima, ci sono da limare delle distanze ma parliamo di cifre inferiori a quelle che la Roma ha speso o sta spendendo per El Aynaoui e Wesley. Il Verona chiede circa 12 milioni per il classe 2003 che ha rinnovato qualche mese fa fino al 2028. Il giocatore piace molto e in quel reparto Gasperini è decisamente a corto di alternative, anche se ieri nel test amichevole col Trastevere si sono rivisti in campo Hermoso e Kumbulla.

Tra le priorità c’è anche quella di un altro centrocampista, ma con caratteristiche diverse rispetto a El Aynaoui, che è un giocatore propenso all’attacco, agli inserimenti, e con diversi gol nel proprio bagaglio. Saltato Rios, Il tecnico di Grugliasco vuole un calciatore che possa garantire più copertura, che stia a protezione della difesa. Praticamente il ruolo che ricopriva Marten De Roon all’Atalanta o che per caratteristiche è simile al brasiliano del Woverhampton André, accostato nei giorni scorsi alla Juventus.