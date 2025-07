Gasperini lancia l’allarme sul mercato: “Siamo in ritardo, sono un po’ preoccupato” | VIDEO CM.IT

Il tecnico della Roma dopo l’amichevole contro il Trastevere non si nasconde sul mercato e la preoccupazione per i rinforzi non ancora arrivati

Gian Piero Gasperini dimostra una volta di più di non essere uno che le manda a dire, anche se deve mandare messaggi alla sua società. Così è accaduto anche nel postpartita del primo test amichevole dell’estate giallorossa contro il Trastevere Calcio, vinta 14-0. L’allenatore giallorosso è intervenuto in zona mista lanciando l’allarme sul mercato che non ha ancora fatto registrare nuovi arrivi. Il primo sbarcherà questa sera alle 23.10 nella capitale, Neil El Aynaoui. Il secondo, Ferguson, probabilmente già domani.

Ma non basta, perché di colpi importanti la Roma ne ha bisogno ancora e parecchio. E intanto lo stesso Gasp è stato chiarissimo sulla questione mercato: “Ci sono state un po’ di vicissitudini, siamo un po’ in ritardo, abbiamo iniziato già da 8 giorni. Ci siamo presentati con una squadra con tante defezioni. Diversi giocatori sono andati via e qualcuno è ancora infortunato. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, dobbiamo partire bene ma in queste condizioni non è facile. Speriamo ci sia una spinta perché la società ha dato grande disponibilità. I profili dei giocatori che devono arrivare devono essere giovani, pimpanti e forti. Mi aspetto una bella accelerazione sul mercato. La squadra rispetto a maggio ha delle defezioni, sono andati via in sei, altri non sono a disposizione. La società sta lavorando al meglio per colmare le partenze e fare un organico con i criteri che abbiamo deciso. La cosa positiva è che la società ha dato grande disponibilità, poi ci sono delle esigenze di mercato. Se sono preoccupato? Un po’ sì, perché lavoriamo da 8 giorni, siamo al 20 luglio e tra un mese inizia il campionato. Ma sono sicuro che poi verrà fattu tutto quello che si deve fare. Però siamo un po’ indietro”.

Prima settimana di lavoro, Dybala lo abbiamo visto subito in campo. “Dybala è arrivato bene, con una buona base di allenamento. Ancora non calcia bene ma ha giocato ed è un buon segnale. Prima settimana molto positiva, c’è stato un bell’impatto. I ragazzi hanno voglia di fare anche dopo il finale della scorsa stagione. Si vede che è un ottimo ambiente, ci sono tanti ragazzi giovani molto belli, che hanno attaccamento e vogliono fare bene”.

Sul suo impatto con Roma. “Ora vivo molto Trigoria (ride, ndr). Roma è una città straordinaria. Sto cercando casa perché ho intenzione di vivere qui nonostante il traffico”.

Stasera arriva il primo acquisto, come vede El Aynaoui? Dybala falso nove è una soluzione d’emergenza? “Sì, di emergenza”.

Come stanno Dovbyk e Pellegrini? “Pellegrini avrà del tempo, è stato anche operato al naso, ha bisogno di parecchio tempo. Dovbyk ha un affaticamento ma martedì si allenerà già con la squadra”.