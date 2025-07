Roma, Rios sfuma: i motivi del sorpasso del Benfica e la telefonata con Massara | CM.IT

Le ultime sulla trattativa legata al centrocampista colombiano del Palmeiras: ecco tutti i dettagli

Richard Rios e la Roma, cronaca di un naufragio ormai annunciato. Una delle telenovele dell’estate giallorossa si è chiusa – negativamente – in questi giorni. Il colombiano era il grande obiettivo di Ricky Massara, ma salvo ribaltoni alla fine giocherà in Portogallo con la maglia del Benfica.

Come vi abbiamo raccontato infatti la missione delle aquile di Lisbona iniziata il 13 luglio è culminata con il sorpasso ai capitolini e agli altri club interessati (Nottingham Forest, Porto, Zenit e non solo). Arrivato a San Paolo all’inizio di questa settimana, il direttore sportivo del Benfica, Rui Pedro Braz martedì ha cenato con Bruno Carvalho (intermediario del club portoghese), Leonardo Holanda (responsabile delle relazioni internazionali del Palmeiras) e Thiago Carrilho (agente del giocatore). Il giorno successivo c’è stato anche un incontro con il calciatore 25enne.

E mercoledì c’è stata anche la telefonata tra Rios e Otamendi, capitano del Benfica, e successivamente tra Rios e il presidente del Benfica Rui Costa. Una trattativa avanzata come testimonia anche il nuovo viaggio in Brasile dei portoghesi nella giornata di oggi. La presenza di tanti protagonisti (leggasi intermediari) all’interno dell’operazione ha allontanato la Roma e spinto il club di Lisbona – che ha sfruttato un canale negoziale diverso da quello dei giallorossi – ad alzare definitivamente il pressing, con la speranza di rientrare a casa lunedì insieme a Rios. I giallorossi non hanno inoltre accontentato le richieste del Palmeiras e nei giorni scorsi ci sarebbe stata anche una telefonata tra il ds Massara e il 25enne centrocampista colombiano. Un colloquio che non avrebbe convinto il dirigente giallorosso, contribuendo così al raffreddamento definitivo della pista che portava all’ex Guaranì.

Da Ghilardi a Ferguson: il punto sul mercato della Roma

Da qui l’accelerata decisiva negli ultimi due giorni per El Aynaoui, in cui la Roma crede molto, che arriverà stasera alle 23.10. Per ora non ci saranno altri investimenti a centrocampo, ma Massara – come ha sottolineato lo stesso Gasperini ai giornalisti dopo l’amichevole col Trastevere – è consapevole di dover completare la rosa ancora con parecchi rinforzi.

Ghilardi è un nome che piace, ma non è avanzato, Ferguson è in arrivo mentre per Wesley non è ancora chiusa ma la fumata bianca è vicinissima. Anche grazie al pressing continuo del giocatore, che ha colpito positivamente la stessa Roma, a differenza di quanto percepito in Rios nei giorni scorsi. Uscite pesanti non ne sono previste al momento. Tuttavia, in caso di offerte ‘irrinunciabili’, la Roma non chiuderebbe a prescindere. Come sempre, e come per tutti, è il mercato a decidere.