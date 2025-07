Rios vede il Benfica: la cronistoria della trattativa e del sorpasso alla Roma | ESCLUSIVO

Il centrocampista colombiano è molto vicino al club portoghese, con il Ds che è volato nuovamente in Brasile

In sede di mercato, si sa, nessuna trattativa può dirsi veramente conclusa prima delle firme sul contratto, soprattutto se intavolata con club brasiliani. Come spesso accade, tra spartizione del cartellino e numero di intermediari, le parti da contattare (e accontentare), arrivare a una fumata bianca definitiva in Sudamerica si rivela abbastanza laborioso.

Ne sa qualcosa la Roma che, dopo un lungo inseguimento iniziato circa un mese fa, nei giorni scorsi ha visto pian piano raffreddarsi la pista che conduce a Richard Rios, complici sì le richieste del Palmeiras (30 milioni di euro garantiti), ma anche, se non soprattutto, l’emergere di troppi protagonisti nella vicenda.

Benfica-Rios: tutte le tappe della trattativa

In serata (ore 23.15), i giallorossi accoglieranno a Fiumicino Neil El Aynaoui, pronto a sostenere le visite mediche e firmare fino al 2030 con la Roma dopo l’accordo col Lens sulla base di 23 milioni di euro più bonus (2 milioni). Nel frattempo, sul fronte Rios, la missione del Benfica iniziata il 13 luglio, è culminata con il sorpasso ai capitolini e agli altri club interessati (Nottingham Forest, Porto, Zenit e non solo).

Arrivato a San Paolo all’inizio di questa settimana, il direttore sportivo del Benfica, Rui Pedro Braz, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, martedì ha cenato con Bruno Carvalho (intermediario del club portoghese), Leonardo Holanda (responsabile delle relazioni internazionali del Palmeiras) e Thiago Carrilho (agente del giocatore). Il giorno successivo c’è stato anche un incontro con il calciatore 25enne.

Nella mattinata di mercoledì, Richard Rios ha parlato telefonicamente con il capitano del Benfica, Nicolas Otamendi, anche per chiarirsi dopo un pesante alterco in Argentina-Colombia. Il giorno successivo c’è stata poi una video chiamata con il presidente delle Aguias, Manuel Rui Costa.

Colloqui più che positivi che, oltre a smentire le versioni che parlano di una trattativa nata in queste ore, testimoniano come si sia già parlato di cifre e anche di offerte. A testimoniare lo stato molto avanzato delle negoziazioni, c’è poi il nuovo viaggio del direttore sportivo del Benfica in Brasile (partenza proprio nella giornata di oggi).

Ottenuto il via libera della presidenza per alzare l’offerta, il dirigente lusitano proverà ad arrivare alla fumata bianca definitiva, con la speranza di poter tornare a Lisbona lunedì insieme al calciatore, come già successo con Marcos Leonardo nel gennaio del 2024. Proprio la presenza di numerosi intermediari ha persuaso gli Encarnados ad accelerare i tempi. Come detto all’inizio di questo articolo, infatti, fino alle firme dei contratti, nessun colpo di scena è escluso, soprattutto quando si tratta con il Sudamerica.