Roma, Wesley mantiene la parola. Il Benfica accelera per Rios: cosa è successo | CM.IT

Il laterale brasiliano si avvicina alla Roma, che intanto nelle prossime ore accoglierà El Aynaoui. Si allontana invece il centrocampista del Palmeiras: scatto delle ‘Aquile’ di Lisbona

La Roma si appresta ad accogliere El Aynaoui per lo scacchiere di Gasperini, ma intanto vede allontanarsi il colpo Rios per la mediana del nuovo tecnico giallorosso.

Il Benfica infatti ha accelerato spinge per il nazionale colombiano, protagonista nell’ultimo Mondiale per Club con la casacca del Palmeiras. Gli emissari del club portoghese sono stati a San Paolo negli ultimi giorni e stanno studiando un’offerta fissa inferiore ai 30 milioni di euro, ma che potrebbe addirittura superarli con i bonus stando a quanto raccolto da Calciomercato.it.

La trattativa non è ancora chiusa con il Benfica e, oltre alla corte della Roma, Rios ha catturato l’interesse anche di Porto, Zenit (pista rifiutata dal giocatore come il Nottingham Forest), Manchester United e altre società inglesi.

Calciomercato Roma: Rios verso il Benfica, messaggio a tinte giallorosse di Wesley

Richard Rios aveva detto sì alla Roma, ma poi ha aperto anche al Benfica sfruttando un canale negoziale diverso rispetto a quello usato dal sodalizio capitolino. Più che le richieste economiche del Palmeiras (30 milioni garantiti), a complicare i piani giallorossi è stata la presenza di troppi attori in campo. Un intermediario aveva il mandato per Atalanta, Inter e Roma, uno per il Benfica, un altro ancora in Premier League e gli agenti del calciatore hanno giocato così su più tavoli.

Intanto, oltre all’ormai imminente arrivo di El Aynaoui, si avvicina Wesley. L’esterno brasiliano ha postato dei cuoricini giallorossi a testimonianza della sua fedeltà e della sua forte intenzione di diventare anche ufficialmente della Roma. Per lui non c’è mai stata una grande concorrenza e il pressing di Gasperini, che lo aveva richiesto anche per l’Atalanta, si sta rivelando sicuramente decisivo. L’ultima offerta della Roma è salita da 22 a 25 milioni di euro. Per liberarlo, il Flamengo potrebbe cercare prima il sostituto.