Intrigo Rios, la situazione tra le difficoltà della Roma e la maxi-offerta russa | CM.IT

Dopo la scadenza, ormai canonica, del 30 giugno la Roma si sta dedicando ai colpi in entrata necessari per rinforzare la rosa di Gasperini, impaziente di cominciare a lavorare e ricevere i primi regali dal mercato. Anche perché il raduno è imminente (programmato per questa domenica) e il tecnico aspetta almeno un nuovo giocatore in settimana. La dirigenza giallorossa ci sta provando, ma non è semplice. Perché i nomi, e di conseguenza le cifre, in ballo sono importanti.

C’è Evan Ferguson per l’attacco, classe 2004 di proprietà del Brighton che potrebbe arrivare in prestito e con un ingaggio abbordabile, pagato interamente dalla Roma. L’operazione può comunque chiudersi senza troppi problemi in tempi molto brevi. Non può dirsi sicuramente lo stesso per Wesley, terzino del Flamengo che ha scelto i colori giallorossi ma per cui vanno trovati ancora gli accordi con il Flamengo. Ma in Brasile il nome che sta facendo sognare i capitolini è quello di Richard Rios, colombiano del Palmeiras che ha la stessa valutazione del terzino rubronegro.

Il Verdao chiede almeno 30 milioni, ma come vi abbiamo raccontato la Roma lo ha puntato con decisione e messo in cima alla lista. Ma la pista, comunque confermata, presenta alcuni ostacoli. Per questione di cifre, ma anche di concorrenza. Non più quella dell’Inter, che non riuscendo a cedere Calhanoglu non ha spazi e risorse attualmente per Rios. Già un mese fa vi avevamo anticipato che l’aspirazione maggiore del centrocampista classe 2000 resta la Premier League.

Richard Rios, Roma in corsa: l’ombra della Premier e il retroscena sulla Russia

E dall’Inghilterra di sondaggi ne sono arrivati: il West Ham poteva offrire circa 25 milioni bonus inclusi, ritenuti pochi dal Palmeiras, anche prima del Mondiale per Club. Va da sé che stessa sorte ha avuto l’offerta poi avanzata dal Porto di 22 milioni complessivi. Ma gli occhi su Rios – il cui cartellino è al 70% del Palmeiras mentre il restante 30 è diviso tra Guaranì, Flamengo e agenti – sono ben presenti anche da parte di Tottenham, Manchester United e anche Arsenal, oltre ad Atletico Madrid e PSG. Una gran bella lista.

Ci ha provato anche lo Zenit, come raccolto da Calciomercato.it, ma già nei mesi scorsi con un’offerta altissima da oltre 40 milioni. Rifiutati dal Palmeiras, che non ha problemi di soldi (così come il Flamengo): la presidente non ha dato l’ok, anche per non avere caos con la piazza, per cui Rios è un idolo. Con il programma di pensare a una cessione eventualmente solo dopo il Mondiale per Club.

Anche perché lo stesso colombiano non ha spinto per la Russia, proprio perché il suo sogno era ed è ancora la Premier League, che lo aveva avvicinato pure a gennaio. Ma nonostante questo, il 25enne centrocampista ha aperto a un eventuale trasferimento a Trigoria. Il fatto che i brasiliani siano una società ricca è il primo ostacolo per Massara, economico quindi. L’altro è la concorrenza e la possibilità che si possa scaldare la strada che porta in Inghilterra, ora sotto traccia ma ben presente. La Roma – che non ha ancora presentato offerte ufficiali – vuole spingere, resta assolutamente in corsa ma non è facile, per tutti questi motivi. Ma l’obiettivo è concreto e la dirigenza continuerà a lavorarci in maniera importante.