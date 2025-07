Roma, tutto su Wesley: Gasperini vuole solo lui | CM.IT

L’esterno brasiliano del Flamengo è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia della squadra giallorossa

Solo Wesley. Gasperini non considera altri nomi per la corsia di destra: di fatto, pensa solo al brasiliano che aveva quasi abbracciato all’Atalanta.

Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il tecnico piemontese non ha mai quindi approfondito il file Pubill, proposto nei giorni scorsi, così come quello relativo a Zortea, che tra l’altro aveva bocciato proprio all’Atalanta. In queste ore ci saranno quindi nuovi contatti per chiudere l’operazione con il Flamengo che, come raccontato, chiede circa 30 milioni per Wesley. Il giocatore ha già detto sì: vuole venire in Italia e ora attende aggiornamenti dal suo entourage sull’affare con la Roma. L’operazione verrà in ogni caso fatta direttamente tra le due società. Non ci sarà la sponda dell’Everton, altro club dei Friedkin, come ipotizzato in una fase della trattativa.