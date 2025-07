Sinergia con la Roma per Wesley: contatti tra Everton e Flamengo | CM.IT

I due club di proprietà della famiglia Friedkin sono pronti a cooperare per l’esterno brasiliano

Ormai da settimane vi raccontiamo dell’interessamento di Juventus e Roma per Wesley. Seguito da diversi club di Premier League e oggetto di un’offerta di 25 milioni dello Zenit rispedita al mittente, con il passare dei giorni l’esterno brasiliano è diventato un obiettivo concreto soprattutto dei giallorossi.

Gian Piero Gasperini, d’altronde, già la scorsa estate aveva avallato il suo approdo all’Atalanta, sfumato solo per le tempistiche dell’arrivo in Italia del 21enne, impegnato allora in Coppa Libertadores con il Flamengo. Reduce dall’esperienza al Mondiale per club, la società carioca parte da una valutazioni di almeno 30 milioni di euro.

Everton e Roma a braccetto: le ultime su Wesley

Un prezzo poco accessibile per le casse della Roma che, tuttavia, nelle ultime ore ha studiato di affrontare un’operazione in sinergia con l’Everton. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it parlano, infatti, di un contatto tra gli inglesi e la dirigenza del Fla per manifestare il proprio interessamento nei confronti del giocatore.

Di proprietà dei Friedkin, la squadra di Liverpool può avvicinarsi maggiormente alle richieste dei rubronegros e in caso di acquisto a titolo definitivo di Wesley, potrebbe poi girarlo in prestito alla Roma, regalando a Gasperini il nome che campeggia in cima alla lista degli esterni di gradimento al tecnico piemontese. Una situazione ancora in fieri, ovviamente, ma che potrebbe decollare in maniera definitiva nei prossimi giorni.