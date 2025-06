Juve e Roma su Wesley: la posizione del Flamengo | CM.IT

L’esterno rossonero è stato ad un passo dall’Atalanta l’anno scorso: il prezzo non scende

Dopo aver visto dalla panchina la prima sfida del Mondiale per Club, Wesley ha giocato da titolare la sfida contro il Chelsea, affrontando molti giocatori che potrebbe ritrovare in Premier League il prossimo anno. Trattato dal Manchester City lo scorso maggio sulla base di 30-35 milioni di euro con bonus, l’esterno brasiliano non è partito perché il Flamengo non voleva perdere un pezzo pregiato prima della rassegna iridata.

Pep Guardiola è un grande ammiratore del 21enne, ma non è l’unico in Inghilterra. Sulle sue tracce ci sono, infatti, anche Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Newcastle e Manchester United, ma anche in altri paesi europei la freccia rubronegra può contare su diversi estimatori di prestigio.

Juve e Roma su Wesley: il Flamengo spara alto

Nei mesi scorsi, il club carioca ha rispedito al mittente offerte ufficiali da 15 milioni di euro (Aston Villa) e da 25 milioni di euro (Zenit) e questo la dice lunga sulla convinzione della dirigenza di poter sfruttare un’eventuale asta per ricavare cifre ancora più importanti nel Vecchio Continente.

In Italia, Gian Piero Gasperini avrebbe potuto allenarlo la scorsa stagione, se il suo passaggio all’Atalanta per 20 milioni (bonus inclusi) non fosse saltato per la volontà del Flamengo di tenere il giocatore per l’ultima partita di Coppa Libertadores. Alla fine a Bergamo arrivarono Bellanova e Cuadrado, ma il Gasp resta comunque un estimatore del ragazzo.

Anche per questo, nelle ultime ore si parla con forza di un possibile sprint della Roma per Wesley, accostato anche alla Juventus a inizio settimana. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i due club italiani non hanno ancora effettuato offerte o chiamate dirette al Flamengo che, dal canto suo, continua a valutare il terzino destro non meno di 35 milioni.

Questo, almeno, è il prezzo stabilito per le squadre inglesi, ma non è escluso che possa ridursi al tavolo delle trattative con squadre nostrane, anche se la base di partenza sarà comunque superiore ai 25 milioni.