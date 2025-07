Roma, priorità Wesley e Rios: arriva il doppio rilancio | CM.IT

Il club giallorosso insiste per l’esterno brasiliano e per il centrocampista colombiano: le ultime sulle mosse dei capitolini, pronti a ritoccare le proprie offerte

Contatti no stop per Rios e Wesley. La Roma non si ferma sul mercato e continua a lavorare sul doppio binario come richiesto da Gasperini, che preme per avere rinforzi immediati.

Per l’esterno brasiliano, considerato la priorità assoluta del tecnico piemontese, potrebbe essere presto ritoccata verso l’alto l’ultima offerta da 22 milioni di euro bonus inclusi. Il giocatore del Flamengo vuole la Roma e ha già rifiutato lo Zenit.

Rios si conferma, invece, una sorta di pallino di Massara, che lo segue e lo stima da diverso tempo. Per lui i colloqui sono proseguiti anche stanotte, con i giallorossi pronti ad avvicinarsi, con i bonus, alla famosa richiesta da 30 milioni di euro. Ovviamente, si discuterà in maniera approfondita anche delle rate e delle modalità di pagamento: la volontà del Palmeiras resta quella di concordare una prima tranche molto alta. Di certo, il centrocampista colombiano è molto attratto dalla Roma e, da quanto trapela, per i giallorossi ha messo in stand by anche le altre offerte dall’estero, come quelle di Zenit e Nottingham Forrest. La sua richiesta? Conoscere entro l’inizio della prossima settimana il suo futuro. Per adesso, continua ad attendere la Roma e spera di avere notizie rassicuranti entro i prossimi giorni.