Il tecnico romeno è nel mirino dopo il pari di Firenze: due punti nelle ultime tre per i nerazzurri e discorso Scudetto incredibilmente riaperto

Il pari con la Fiorentina ha letteralmente e definitivamente gettato nel panico l’Inter. L’ambiente e la pressoché totalità dei tifosi, i quali ora temono per davvero che lo Scudetto possa scivolare via finendo nelle mani di Milan o Napoli. Sotto accusa c’è anche Cristian Chivu, al ‘Franchi’ in tribuna poiché squalificato.

C’è chi invoca l’esonero immediato dell’allenatore romeno, proprio per evitare di rivivere l’incubo della passata stagione. Spicca il commento molto forte di Simone Nicoletti, un blogger interista molto conosciuto e attivo su X. “Serve una scossa”, esordisce nel post in cui caldeggia il cambio in panchina.

Scossa di che tipo? “Promuovendo Vecchi (attuale allenatore dell’Under 23, ndr) o affidandosi a uno duro e carismatico che conosce A e Inter”. Il nome che fa è quello di “Thiago Motta“, compagno all’Inter dello stesso Chivu e ancora disoccupato dopo l’esonero dalla Juve di un anno fa.

Serve una scossa. Promuovendo vecchi o affidandosi a uno duro e carismatico che conosce A e Inter come Thiago Motta. Sperare che dopo 40 giorni di stop lautaro cambi il volto di questa squadra è molto rischioso — Simone Nicoletti (@SNicoletti75) March 23, 2026

Nicoletti è per la svolta in panchina anche perché crede poco che una scossa possa darla Lautaro Martinez, atteso al rientro nel big match con la Roma in programma a Pasqua: “Sperare che dopo 40 giorni di stop Lautaro cambi il volto di questa squadra è molto rischioso”.

I commenti al suo tweet, va detto, sono quasi tutti contrari al licenziamento di Chivu, il quale nonostante tutto rimane in testa alla classifica con 6 e 7 punti di vantaggio su Milan e Napoli a 8giornate dalla fine.