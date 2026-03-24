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Panico Inter, fanno fuori Chivu ora: “Thiago Motta al suo posto”

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Il tecnico romeno è nel mirino dopo il pari di Firenze: due punti nelle ultime tre per i nerazzurri e discorso Scudetto incredibilmente riaperto

Il pari con la Fiorentina ha letteralmente e definitivamente gettato nel panico l’Inter. L’ambiente e la pressoché totalità dei tifosi, i quali ora temono per davvero che lo Scudetto possa scivolare via finendo nelle mani di Milan o Napoli. Sotto accusa c’è anche Cristian Chivu, al ‘Franchi’ in tribuna poiché squalificato.

Chivu e Thiago Motta
Panico Inter, fanno fuori Chivu ora: “Thiago Motta al suo posto” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

C’è chi invoca l’esonero immediato dell’allenatore romeno, proprio per evitare di rivivere l’incubo della passata stagione. Spicca il commento molto forte di Simone Nicoletti, un blogger interista molto conosciuto e attivo su X. “Serve una scossa”, esordisce nel post in cui caldeggia il cambio in panchina.

Scossa di che tipo? “Promuovendo Vecchi (attuale allenatore dell’Under 23, ndr) o affidandosi a uno duro e carismatico che conosce A e Inter”. Il nome che fa è quello di “Thiago Motta“, compagno all’Inter dello stesso Chivu e ancora disoccupato dopo l’esonero dalla Juve di un anno fa.

Nicoletti è per la svolta in panchina anche perché crede poco che una scossa possa darla Lautaro Martinez, atteso al rientro nel big match con la Roma in programma a Pasqua: “Sperare che dopo 40 giorni di stop Lautaro cambi il volto di questa squadra è molto rischioso”.

I commenti al suo tweet, va detto, sono quasi tutti contrari al licenziamento di Chivu, il quale nonostante tutto rimane in testa alla classifica con 6 e 7 punti di vantaggio su Milan e Napoli a 8giornate dalla fine.

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