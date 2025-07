Roma, Ferguson a un passo: ecco quando può arrivare | CM.IT

I giallorossi stanno chiudendo l’ingaggio dell’attaccante del Brighton, che potrebbe sbarcare nella capitale nel giro di 48 ore al massimo

La Roma è pronta ad accelerare sul mercato. Neil El Aynaoui sarà il primo acquisto dell’estate giallorossa, in arrivo questa sera a Fiumicino alle 23.10. Il marocchino arriverà dal Lens per 25 milioni complessivi, 23 di base fissa più 2 di bonus. Massara sta per dare lo sprint decisivo anche su altre due trattative, in primis Evan Ferguson.

L’attaccante del Brighton, in prestito negli ultimi mesi al West Ham, è praticamente a un passo in prestito con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni. La Roma – come risulta a Calciomercato.it – sta chiudendo in queste ore la trattativa per quello che sarà il vice-Dovbyk, ma cercherà ovviamente di scalzare l’ucraino. Ferguson potrebbe arrivare nella capitale davvero a brevissimo, nel giro di 24 massimo 48 ore.