Roma, goleada col Trastevere all’esordio: nel 14-0 lampi di Dybala. Ma troppi gol mangiati

I giallorossi sono scesi in campo nel primo test stagionale del ritiro estivo, con qualche buon segnale ma anche diverse cose da registrare

La Roma scende in campo per il primo test amichevole dell’estate. A Trigoria la prima uscita della squadra di Gasperini finisce in goleada contro il Trastevere Calcio, squadra che milita in Serie D. Nel primo tempo in campo i titolari: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala. La rete d’esordio la mette Filippo Baldanzi al minuto numero 3, poi una frazione interamente giocata negli ultimi 30 metri con un’occasione dietro l’altra. Che però non si tramuta – non subito – in goleada. Il portiere del Trastevere infatti si esalta con almeno un paio di miracoli, ma soprattutto graziato dalla scarsa precisione e lucidità sotto porta dei giocatori della Roma.

Le occasioni arrivano per Rensch, Baldanzi, Dybala e in particolare Soulé. Gasperini ha insistito su alcune indicazioni soprattutto agli attaccanti, ovvero ricevere palla senza mai dare le spalle alla porta. Ha poi ripreso più di una volta Rensh e Soulé, che inizialmente hanno sbagliato più di qualche gol ma non solo per quello. Buoni segnali dallo stesso Dybala, che dopo l’operazione è rientrato in campo (da punta, ma solo per emergenza) con i soliti lampi di classe: nella doppietta spicca soprattutto il secondo gol di sinistro con una sorta di pallonetto magico sul palo opposto. Roba da leccarsi i baffi. Bene Baldanzi, Cristante (formalmente capitano, anche se senza la fascia) che guida il centrocampo incitando i compagni anche nella pressione furiosa che gli attaccanti fanno sui difensori per non farli uscire.

Poi qualche marchio di fabbrica si è visto pure in difesa, con la marcatura uomo su uomo, che ovviamente comporta qualche rischio come accaduto nel primo tempo in cui la Roma si è fatta trovare con un buco enorme a centrocampo. Nella ripresa tanti cambi, ma soprattutto tanti giovani con Mattia Mannini grande protagonista. Out Dovbyk (martedì potrebbe rientrare), Salah-Eddine, Saud e Pellegrini. Nel corso del match infortunio per Sangaré, che ha sentito tirare dietro la coscia mentre rientrava in difesa per rincorrere l’avversario lanciato in contropiede. Ma più di tutti Gasperini attende i rinforzi, come ha ampiamente sottolineato nel postpartita.

Il tabellino di Roma-Trastevere 14-0

Marcatori: 4′, 49′ Baldanzi, 30′, 32′ Dybala, 34′, 39′ Rensch, 52′ Cristante, 53′ Angelino, 56′ Hermoso, 59′ Romano, 69′ Kumbulla, 82′, 87′ Mannini, 88′ Cherubini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar (57′ Zelezny); Celik, Mancini (57′ Kumbulla), Ndicka (46′ Hermoso); Rensch (Sangaré), Cristante (57′ Romano), Koné (57′ Cherubini), Angelino (57′ Reale); Baldanzi (57′ Mannini), Soulé (El Shaarawy); Dybala (46′ Pisilli)

A disp.: Zeleny, De Marzi, Boer, Kumbulla, Romano, Reale, Mannini, Cherubini.

All. Gian Piero Gasperini

TRASTEVERE: Della Rocca; Lupi, Perella, Odisio, Ferri; Ferraro, Massimo, Crescenzo, Ferrante; Valenti, Lorusso.

A disp.: Avenia, Giovarruscio, Ciafriglia N., Drisaldi, Martino Coriano, Pietrocarlo, Cianfriglia G., Pacetti, Di Maria, Cassone, Eliseo.

All. Marco Bernardini