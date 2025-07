Ancora una volta dal Milan all’Inter: scelto l’erede di Calhanoglu

Non è ancora concluso il tormentone Calhanoglu in casa Inter: il Fenerbahce di Mourinho fa sul serio. Ecco l’erede per i nerazzurri

Dal Galatasaray al Fenerbahce di Mourinho. Sono tornare ore roventi in casa Inter sul fronte Calhanoglu: il club turco fa sul serio per il centrocampista nerazzurro. La ‘telenovela’ è tutt’altro che conclusa.

Il regista turco continua a non chiudere le porte ad un ritorno in patria e dopo il Galatasaray è finito nel mirino del Fenerbahce. La dirigenza turca, dopo i primi sondaggi esplorativi, presto potrebbe passare all’azione e mettere sul piatto circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Una proposta economica che non soddisfa ancora le richieste dell’Inter, anche se più vicina rispetto a quella avanzata dal Galatasaray. Il club nerazzurro, dal canto suo, è infatti irremovibile e per privarsi del suo faro del centrocampo chiede circa 30 milioni di euro. Nel frattempo, però, Marotta ed Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e si guardano intorno alla ricerca di eventuale sostituto.

Calciomercato Inter, occhi a Xhaka se parte Calhanoglu

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Granit Xhaka rappresenta il profilo ideale individuato da Cristian Chivu e dalla dirigenza in caso di partenza di Calhanoglu. L’Inter si sarebbe già informata sulla sua situazione attraverso l’aiuto di un intermediario, trovando terreno fertile.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Xhaka è stato nei pensieri di Igli Tare per rinforzare il centrocampo del nuovo Milan di Allegri. La pista, però, non è decollata, con il club rossonero che dopo Ricci sta facendo di tutto per portare a Milano Jashari. Per il centrocampista del Bayer Leverkusen invece gli occhi sono ora puntati sull’Inter di Chivu.